​Лукашенко на вас нет

Новый тренд сезона – повышать рейтинг на уборке снега в Сибири. Есть ведь дела сложные, как, например, с внезапно и массово возникшими «из-за некорректной передачи данных» долгами сургутян перед Югорским фондом капремонта. В итоге Фонд извинился перед сургутянами, и теперь, ко всему, еще и под контроль Счетной палаты попал.Но для этого потребовалось задействовать губернаторский ресурс, муниципальной же власти остается снег и лопата.

Личное участие и втык

Создается впечатление, что главы Сургута и Сургутского района внимательно изучили опыт Александра Лукашенко, который любит и сам картошку покопать (сено покосить) и чиновникам публично втык сделать. Так, Вадим Шувалов ударно отмахал лопатой на субботнике по очистке детских садов от снега. Наличие дворников, а также регулярные сборы на эти цели с родителей никого не остановили и не озадачили. Как остроумно подметил наш комментатор на siapress.ru по имени Аванес, «следующим этапом нужно ввести графики уборок поквартирно в подъездах и на придомовой территории силами жильцов. Хлорку, песок и инвентарь выдавать в здании администрации на 3 этаже. Графики утверждает лично мэр. Отказавшихся клеймить позором в СМИ!».

Также пойдя по пути втыка, глава Сургутского района пригрозил главе Лянтора прокуратурой, если снег (причем, весь) не будет убран в ближайшее время. Тоже метод, только Лукашенко не обещает, а сразу отправляет – кого в отставку, кого еще подальше. А снег, пока суд да дело, может и сам растаять.

Гони процент!

Пригодился бы Лукашенко и в РКЦ ЖКУ, зашел бы туда и поинтересовался, с чего это граждане должны отдавать пресловутый процент комиссии на коммунальные платежи, который после недолгой паузы вновь замаячил перед сургутянами. Вячеслав Чураков так и сказал: «Брать комиссию – законно». Сами понимаете – крыть нечем, только Лукашенкой. Или осознанием того, что в коммунальные платежи уже вписаны расходы на содержание всей коммунальной структуры, в том числе – оплата их титанических усилий по сбору средств. И да, антимонопольная альтернатива РКЦ ЖКУ в виде возможности заплатить за коммуналку без комиссии в гипермаркете, офисе и паспортном столе выглядит для XXI века архаичной попыткой бабушки прикинуться дедушкой при помощи даров приусадебного участка.

Гиппократов навалом, талонов не хватает

Или, допустим, заходит Лукашенко в сургутский кожно-венерологический диспансер и аккуратно интересуется насчет талончика. Самая бесплатная на свете медицина предлагает 350 талонов в неделю на первичный осмотр, в единственный день их выдачи – вторник. В итоге очереди в КВД Сургута набираются такие, что способны поднять спрос на талоны к другим специалистам, типа кардиологов или неврологов. Так вот как это работает! Только не надо тогда во всех профилактических статьях и передачах в один голос призывать обращаться к врачам при первом чихе, не дожидаясь перитонитов. Пробовали – не получается! Так что или в платную клинику, или само отвалится. Как говорится, Гиппократов навалом, талонов на всех не хватает. А Лукашенко вообще не по месту жительства.

А мы бегаем по лесу

На этом чудном информационном фоне в Когалыме открылся филиал Малого театра, а в Югорске – крупнейший на Урале спорткомплекс. Новости, конечно, не про Сургут – а жаль. Мы, конечно, рады за Когалым и Югорск, зато у нас проходит чемпионат России по спортивному ориентированию, благо для этого нужен всего лишь лес, что очень удобно.

Падишах и осел

Ну и, чтобы окончательно подбодрить сургутян, в СМИ в рамках весеннего обострения прошла инфа об очередном переезде Сургутнефтегаза в очередной Питер. Сейчас объясню, как это работает: сидит в редакции редактор и требует от журналистов «сенсаций». А откуда им взяться, если за окном сплошная сермяга – морковь взошла, свекла заколосилась? Из недр достается нафталиновый вброс, главное, чтобы тема была потенциально привлекательной для широких масс. «Россия скоро обгонит США по ВВП» – это перебор, «В Пыть-Яхе собака родила кошку» – недобор. Вот Сургутнефтегаз в Питере – в самый раз для приличной прессы. Так-то, конечно, рано или поздно кто-нибудь куда-нибудь обязательно переедет. Может статься, что и СНГ в Питер. Тогда престарелый автор сенсации скажет – помните, а я говорил! В общем, старая песня про падишаха и осла.

Косплей в массы

В завершении, как всегда, лужица позитива. У нас, оказывается, есть любители косплея! Они провели в Сургуте GeekEvent и отожгли за пределами традиционного дресс-кода, даже красных мокасин не надели. Теперь их одолевают мечтания на тему большой конвенции «типа Comic-Con». Вах! Могу себе представить это сборище Халков и Железных Человеков где-нибудь в ДИ «Нефтяник», а то и в филармонии (почему-то кажется, что Яков Черняк был бы не против). Я вот тоже за, ибо количество гиков на квадратный сантиметр косвенно говорит о наличии где-то неподалеку лежбища прожжённых ботанов, то бишь передового студенческого центра со всеми его инновациями, коллаборациями, опен-спейсами и смузи. А ведь именно к этому мы стремимся, мечтая о кампусе для СурГУ, не так ли?