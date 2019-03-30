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Губернатор Югры даёт 100 млн рублей на социальные проекты. Как за них побороться?

В Югре стартовал обновленный конкурс на гранты губернатора Югры. Об этом в своем Instagram сообщила Наталья Комарова, отметив, что для реализации идеи понадобился всего лишь год: «30 марта 2018 года на Форуме гражданского согласия мы с вами, дорогие земляки, говорили о том, что надо найти возможность финансово поддержать социальные проекты некоммерческих организаций. Теперь такая возможность есть — конкурс на получение гранта губернатора Югры».

Разбираемся, что изменилось в конкурсе, кто может принять участие и что нужно сделать, чтобы получить грант.

Что изменилось?

Обновленная методика проведения конкурса упростила взаимодействие социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) с властью. Во-первых, теперь заявка имеет единый формат и цифровой вид. Руководителям СОНКО больше не надо беспокоиться о заполнении бесконечных документов и бумаг. Во-вторых, процедура оценки проектов стала более прозрачной и независимой, а порядок участия в конкурсе унифицирован в соответствии с федеральным стандартом.

Сколько денег можно получить на проект?

На поддержку инициатив в этом году выделено 100 миллионов рублей.

Размер гранта будет зависеть от того, сколько времени существует СОНКО на дату окончания приема заявок:

  • не более 200 тысяч рублей смогут получить организации, действующие менее трех месяцев;
  • не более 500 тысяч рублей — менее шести месяцев;
  • свыше 500 тысяч рублей — работающие более года.

Когда можно подать заявку?

Стартовал прием заявок 25 марта. Окончание приема — 23 апреля.

Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», советует не откладывать подачу заявки на последние дни, чтобы иметь возможность устранить потенциальные замечания.

Какие сферы охватывает конкурс?

СОНКО могут смело отправлять свои проекты на грант, если они направлены на следующие сферы:

  • наука, образование и просвещение;
  • молодежная политика;
  • культура и искусство;
  • охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта;
  • соцобслуживание, соцподдержка и защита отдельных категорий граждан;
  • поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
  • межнациональное и межконфессиональное согласие, поддержка коренных малочисленных народов Севера;
  • защита прав граждан, поддержка институтов гражданского общества;
  • развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников.

Есть ограничения на участие?

Да, участники конкурса должны иметь сферы деятельности, совпадающие с грантовыми направлениями, а также не иметь долгов по налогам, не находиться в стадии ликвидации и не иметь среди учредителей государственные и муниципальные органы власти. Есть и ограничения: например, за грант не смогут побороться политические партии, товарищества собственников недвижимости и другие. Полный список условий вы можете прочитать на портале грантов губернатора.

Как подать заявку?

Подать заявку нужно в электронной форме на специально созданном сайте грантгубернатора.рф.

Как сообщает начальник образовательно-консультационного отдела «Центра гражданских и социальных инициатив Югры» Дмитрий Сафиоллин, принцип работы платформы устроен аналогично сайту Фонда президентских грантов, поэтому привычен общественникам, уже принимавших участие в этом конкурсе. Но и новичкам не составит труда разобраться.

Важные нюансы

  • Одна организация вправе представить не более одной заявки на участие в конкурсе по каждому направлению;
  • Срок реализации проекта не должен превышать 1,5 года со дня, следующего после предоставления гранта;
  • Во время экспертизы проекта будет обращаться внимание на актуальность и социальную значимость проекта, его инновационность и уникальность; соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов и так далее.

Отзыв участника

Заместитель председателя АНО «Интеллектуальный клуб» в Сургуте Ольга Сидорова:

Интеллектуальный клуб активно принимает участие в грантовых конкурсах, и новый конкурс губернатора Югры — еще один замечательный инструмент, который позволит нам проводить качественные мероприятия в Сургуте и округе. Тем более, что подача заявок стала так же удобна, как и на конкурсе президентских грантов, который мы выигрывали неоднократно.

Сейчас мы планируем заявить на конкурс четыре проекта: «Кубок губернатора Югры по интеллектуальным играм», объединяющий все интеллектуальные соревнования в регионе. Научно-популярные лекции «Популярная наука в Югре», чтобы проводить их не только в Сургуте, но и других городах Югры. «Лидеры Югры» позволит выявить активных югорчан и научить их соцпроектированию. Проект «Музей под открытым небом» — нам необходимы дополнительные ресурсы для организации его в других муниципалитетах Югры.

Выиграть грант — это не только возможность получить финансирование, но и поддержку профильных департаментов, глав муниципалитетов и привлечь СМИ. Только в совокупности всего вышеперечисленного возможно качественно реализовать проект.


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29 марта в 14:01, просмотров: 1162, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
30 марта в 12:27
А большая семья в конкурсе участвует? Пусть попросят малехо на погашение жилищных субсидий. По крайней мере сразу по двум номинациям:
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- защита прав граждан, поддержка институтов гражданского общества;

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