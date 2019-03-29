Сургутские родители и дети помогают выбрать новое меню для школьных столовых // ФОТОРЕПОРТАЖ

Накануне в Комбинате школьного питания (КШП) прошла очередная экскурсия для родителей и школьников, а также дегустация новых блюд, которые могут быть включены в меню столовых образовательных учреждений на 2019-2020 год.

13 новых блюд, среди которых люля-кебаб, котлеты из кеты и трески, паста «Школьная» из макарон и отварной колбасы, творожные запеканки с тыквой, картофельный гратен и так далее, оценили более 30 приглашенных «экспертов».

Заместитель директора СГМУП «КШП» Елена Маковецкая отметила, что такие встречи-дегустации дают хороший результат: «Блюда, которые наберут большее количество положительных оценок, мы почти со стопроцентной вероятностью включим в рацион школьников. Также ознакомимся с замечаниями: исправим их и доработаем блюда. Вот, например, родители пишут, что котлета из двух видов рыб — суховата. Можно, например, дополнить ее соусом. Также мы проведем опрос и в самих школах, чтобы охватить больше мнений».

Директор департамента образования Анна Томазова отметила, что мнения самих школьников о питании в столовых чуть ли не важнее мнений их родителей. Так как они достаточно сильно разнятся. Например, родители одобрили брокколи и стручковую фасоль, а дети предпочли макароны с мясом — пасту «Болоньезе».

К тому же подобная практика — совместное утверждение меню, снизит вероятность недовольства школьной едой среди родителей и детей.

«В понедельник начнутся занятия, и я хочу отметить, что с этого момента родители на сайтах школ смогут видеть, чем их детей будут кормить в этот день, — рассказала СИА-ПРЕСС Анна Томазова. — И смогут оценить рацион не из рассказа ребенка, а из реалий». Фотографии блюд (порций) будут ежедневно появляться в новостной ленте на сайтах школ.

Еще одна идея, которую еще только предполагают ввести — обучение учениц на уроках технологии приготовлению блюд из школьного меню. Большая часть родителей, собравшихся на дегустацию в КШП, ее поддержали.

Перед тем, как оценить потенциальное школьное меню на новый учебный год, родителям и школьникам организовали экскурсию по КШП. Начиная от цехов по производству и заканчивая складскими и морозильными помещениями.

Кстати, С 1 июля обеды для сотрудников администрации Сургута тоже будет готовить КШП. Таким образом чиновники дополнительно будут контролировать качество блюд.