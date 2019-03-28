«Твой Сургут» прислал мне сообщение, что проблема с уборкой снега на улице Быстринской, 20, решена. Посмотрите, что у них получилось // ФОТО

Вот честно, не хотел писать больше, хотел поддаться равнодушию. Но сообщение, которое я сегодня получил...

«Супер крутой» сайт «Твой Сургут» присылает мне сообщение, что «Ваша проблема решена, спасибо, что обратились».

А проблема не решена!

Да, соизволили убрать кучки. Да, соизволили почистить центр молодежи «Цвет».

НО НЕ ПОЧИСТИЛИ ПРОЕЗД!

Смотрите, все фото сделаны были сразу же после того, как пришло сообщение.

P.S. Интересно, а как мне ответственному позвонить-то? Каких-либо телефонов нет, и негде нажать, что проблема не решена. Только создавать новую запись о проблеме, которая будет решаться до тех пор, пока все само не растает.

Трижды пытался на сайте «Твой Сургут» опубликовать новую проблему, но у города и без меня, видимо, трудностей хватает, так что мою он решил не опубликовывать.

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