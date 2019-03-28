​Год театра без театра

Почти двадцать лет прошло с тех пор, как я услышал слово «волонтер». Услышал у нас в Сургуте в 2000 году. Тогда готовились к уникальному событию для города – первый театральный фестиваль «Чайка». Старший брат моего одноклассника как раз и стал этим волонтером, будучи студентом СурГУ. В свою очередь, одноклассник Андрей чуть ли не целый месяц хвастался этим событием: «Мой брат волонтер!». И все охали и вздыхали – ну надо же, мы здесь никто, а он ВОЛОНТЕР.

Охали и вздыхали и во всем городе. Как никак, два события за короткое время – открытие нового, а точнее первого сургутского театра и театральный же фестиваль. В нашем глухом городе. Стараниями мэра А.Л. Сидорова и креативу его зама Я.С. Черняка. Тогда столько было придумок по творческой деятельности в городе – и сургутский Арбат, и «60-я параллель», и театр. Планов было громадье…

И вот прошло почти двадцать лет! Двадцать лет! И что? Сургутский музыкально-драматический театр ютится в неприспособленном и выкинутым на дальнюю-предальнюю окраину «Магистраль». И это театр, который только в 2000-м создался. Но ведь есть еще и «Петрушка», которая родилась еще раньше, вышла из недр дворцов культуры и стараниями Надежды Тютюновой и ее неравнодушных коллег превратилась в сургутскую детскую сенсацию. И что, спрашиваю я вас? «Петрушке» уже 30 лет, а у него здания НЕТ. От слова вообще.

Лет десять назад я думал – ну что же округ только строится, в других городах вообще театров нет, где уж там красивые здания для них. Но ведь все оказалось не так. Потому, что в Нижневартовске стоит приличного вида кукольный театр «Барабашка» – брат нашего «Петрушки».

Нижневартовский театр юного зрителя (бывший кукольный театр «Барабашка»), фото tripadvisor.ru

Ну, это Нижневартовск, скажете вы, город большой – почти как наш. А как вам недавняя театральная новость из Когалыма. Напомню, на прошлой неделе все федеральные СМИ сообщили об открытии филиала Малого театра в Когалыме. Из Москвы для показа первого спектакля приезжала звездная труппа, это мероприятие также посетили руководство ЛУКойла и Югры.

Филиал Малого театра в Когалыме, фото vesti.ru

Нет, я только рад открытию театров, библиотек, дворцов культуры на всем нефтяном и газовом Севере нашей страны. Но почему же не у нас – в Сургуте? Почему у нас ни приличного здания драматического театра, ни здания кукольного театра. И, прошу заметить, так, между прочим, что в этом году в стране объявлен год театра. Может там, в высокой бумаге из Москвы мелким шрифтом написано, что год театра провести во всей стране, кроме Сургута. Посмотрел – вроде нет.

Не буду долго томить вас друзья и не собираюсь нападать на администрацию за плохое проведение года театра. Событийный год, уверен, в Сургуте будет организован очень хорошо, в том числе потому, что в организации оного принимает участие и сургутская филармония с ее вечно креативным и неравнодушным руководителем.

Хочу лишь предложить властям города в этом году – году, посвященном театру сделать хотя бы одно капитальное театральное мероприятие – нарисовать, обсудить и торжественно утвердить мегаплан строительства зданий для городских театров. Например, на месте «Авроры» построить новый драматический театр (все-таки это центр города) и выбрать место под новое здание для «Петрушки». Возможно, рядом на «Авроре» стоит построить и два театра. А что? Стоят же рядом Большой и Малый театры в Москве.

Давайте такое предложение, обсуждение и утверждение сделаем изюминкой нашего года театра, как было в былые, почти забытые, времена. Ну а что касается сроков строительства. Понятно, что построить два театра быстро невозможно. Давайте построим хотя бы один эдак к 2023-2025 годам. Ну а потом придет очередь и второго.

Вот такие мои мечты. Я думаю, что это прогрессивно и интересно. Хотя, может это и не так. Возможно, я просто по своей наивности и глупости заблуждаюсь в чем-то. Может это просто «Горе от ума».

Читайте также предыдущий блог Сергея Антонова о возможностях организовать трамвайное движение в Сургуте.