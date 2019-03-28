Перед кем в ответе глава?

Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался перед губернатором Натальей Комаровой. Вроде все обсудили: дороги, балки, малый бизнес, детские сады, надои. Была трансляция в Instagram. Глава региона строго указывала мэру Сургута, на что обратить внимание и где что доделать. В общем, все хорошо, но чего-то (точнее, кого-то) не хватало – сургутян.

Да, Комарова транслировала Шувалову вопросы жителей города из ее Instagram и, видимо, каких-то личных обращений. Но этого явно недостаточно: и наши комментаторы, и участники опроса на siapress.ru (о том, перед кем должен отчитываться мэр Сургута, первые два варианта сейчас: «перед жителями» и «перед губернатором, депутатами и жителями») твердят, что рассказывать о своей работе мэр должен своим первоочередным «клиентам» – сургутянам.

Я давно говорил о том, что прямые выборы глав городов – это не какая-то абстрактная дань никому не понятной демократии, а лучший инструмент связи власти и общества. Это и своеобразный соцопрос, и оценка проделанной работы, и, что самое важное, прямая необходимость для кандидата бегать по городу и лично общаться с тысячами избирателей. Тут хочешь не хочешь, а познаешь, что волнует народ, и к какому больному месту приложить усилия в первую очередь.

Но всенародные выборы глав городов нынешний российский истеблишмент не жалует. В итоге Наталья Комарова сама выслушивает жалобы от жителей разных муниципалитетов на встречах и в Instagram, а потом ретранслировать их на места. Но можно сделать лучше: почему бы не делать общегородскую «приемку» работы главы?

В филармонии или актовом зале гуманитарного корпуса СурГУ провести публичный отчет Вадима Шувалова о работе за прошлый год. Заранее выложить материалы в сеть. В назначенный день приезжает губернатор, собираются депутаты, ответственные замы и директора департаментов, а 90 процентов мест в зале занимают все желающие – вход свободный. Затем – быстрый отчет главы на 15-20 минут и вопросы от аудитории.

Мне скажут, что это мероприятие превратится в очередной официоз, что туда «нагонят бюджетников», что все будет обставлено как всенародный отчет, но по сути это будет тщательно отрепетированное представление для глаз губернатора и провластных СМИ. Да, бюрократия вообще отлично владеет навыком имитации процессов. Но знаете, имитация подотчетности главы своим жителям (временно – не избирателям) – явно лучше, чем тотальное отсутствие этой подотчетности. Дайте людям возможность напрямую задать вопросы руководству города – они (сразу либо со временем) этим обязательно воспользуются.

Многие думают, что подобные «демократические» задумки призваны только для гнобления власти и снижения ее политического веса в глазах губернатора – получается, что жители критикуют своего мэра перед первым лицом региона. На самом деле это один из лучших инструментов обратной связи, следствием которой становится повышение качества управления территорией.

В конце концов, Наталья Комарова сама сказала Вадиму Шувалову про его активность в соцсетях: «Мало завести страницу, нужно общаться с людьми, раз уж Вы назначили им там встречу». Правильно, нужно общаться. Чем больше, тем лучше.