​Шеф, два счетчика!

Все вы знаете, (а если нет – то вот вам новость!) что с 1 января 2019 года в России стартовала так называемая мусорная реформа. Вкратце ее суть: коммунальщики в лице управляющих компаний перестают заниматься мусором, передав эту функцию специально обученным региональным операторам.

Реформа – дело непростое, в процессе идет активное бурление соответствующих сфер, передел рынка, рост платежей, диалог с мордобоем и прочие прекрасные вещи. В Сургуте реформа пока что не стартовала во всей красе, поскольку избранный в результате конкурса региональный оператор «Югра-Экология» еще только разрабатывает тариф для города и района, параллельно отстаивая в суде свое право собирать мусор в Югре.

Пока суд да дело, давайте проясним пару актуальных для обычного горожанина «мусорных» вопросов. С новым оператором каждый собственник жилья должен заключить договор на предоставление соответствующих услуг. Но – важная деталь! – если по каким-то причинам договор не заключен, он будет считаться таковым на неопределенный срок по умолчанию. Оператор начинает работать в полном объеме с момента подписания соответствующего соглашения с муниципальными властями. Кто не спрятался – я не виноват.

То есть когда к вам придет отдельный квиток на оплату «за ТБО» (их еще называют ТКО – твердые коммунальные отходы), а вы никакого договора не подписывали – считайте, что подписали.

Второй момент – предельные тарифы на вывоз мусора устанавливают региональные власти. Исчисляться он может по разным основаниям: где-то по старинке – за квадратный метр жилой площади, где-то по-новому – с каждого человека. Считается, что переход с метра на человека выгоден для владельцев больших квартир («буржуев»), тогда как пометровая оплата более гуманна к «счастливы владельцам» квартир-студий.

Важный нюанс – эти тарифы в рамках реформы устанавливаются уже не для управляющих компаний, а для региональных операторов. Потому что – еще раз! – с появлением регионального оператора управляющие компании перестают иметь какое-либо отношение к вывозу мусора, содержанию контейнеров и т.д. Мусором УК больше не занимаются! Вообще.

И, соответственно, из квитков на уплату за содержание жилья должна исчезнуть соответствующая строка. Впрочем, между «должна исчезнуть» и «исчезла» – большая, как вы понимаете, разница. Проблема в том, что «мусорный» платеж растворен в общей цифре и его не так-то просто оттуда вычленить невооруженным глазом. Во многих регионах уже фиксируются факты, когда региональные операторы начали выставлять счета населению, а управляющие компании не спешат убрать платеж из своих счетов. Получается двойная оплата или, попросту говоря, воровство.

Этим, кстати, уже озаботились сургутские депутаты. В частности, Игорь Бруслиновский на последнем заседании комитета гордумы по городскому хозяйству сказал: «Я считаю, что нужно обратиться к управляющим компаниям для снижения этих платежей. Это необходимо, чтобы, когда мы начнем взаимодействовать с региональным оператором, избежать двойной оплаты за одну и ту же услугу. Нужно снижать финансовую нагрузку на население».

Все правильно, только при чем тут снижение? Пока «по мусору» работают управляющие компании – они вправе взимать плату полным утвержденным рублем. Как только начинает работать «Югра-Экология» (или кто-то другой, не важно) – оплата переходит к ним. Надо просто проследить, чтобы установленный тариф своевременно исчез из дохода управляющей компании.

Но, как известно, хочешь сделать хорошо – сделай это сам. Лайфхак такой – как только вы получаете отдельный квиток на оплату вывоза ТБО от регионального оператора, тут же сверяете размер оплаты за содержание жилья управляющей компании с цифрой, уплаченной в прошлом месяце, когда еще не было отдельного «мусорного» платежа. Если цифра не уменьшилась на сумму, сопоставимую с той, что указана в отдельном платеже, то это повод заподозрить УК в «забывчивости» за ваш счет. Тогда прямая дорога в жилищную инспекцию и прокуратуру.