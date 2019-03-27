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​К семье через улицу: история о том, как два бездомных человека нашли друг друга в Сургуте

Фото А. Андронова
Фото А. Андронова

Сегодня корреспонденты СИА-ПРЕСС присутствовали на росписи и венчании одной необычной сургутской пары. Михаил Крюков и Лариса Киямитдинова — бывшие жители городских улиц, которые уже восемь месяцев живут в Доме милосердия (кооператив Чернореченский).

Третий год в России последний понедельник марта считается Днем бездомного человека. Поэтому наши влюбленные выбрали дату регистрации брака максимально близкую к 25 числу. Еще одна цель — привлечь общественное внимание к проблеме бездомности в Сургуте и всей стране.

Пока мы стояли в очереди у городского Дворца торжеств, жених поделился своей историей. Михаил приехал в Сургут почти пять лет назад из Курганской области. Работал водителем, автослесарем, но через некоторое время платить за работу перестали. «Классическая история. Запил, были срывы, эмоции… Было стыдно ехать домой, поэтому остался на улице. Так прожил почти год, а потом узнал о Доме милосердия, в котором служит Сергей Безман. Он помог», — рассказал мужчина СИА-ПРЕСС. Там в августе прошлого года он и познакомился со своей Ларисой.

Ее история тоже похожа на истории сотни тысяч других людей, ежедневно оказывающихся на улицах страны. «Приехала сюда два года назад из Уфы. Работала на мясокомбинате, но потеряла документы. Оказалась на улице, появились проблемы с алкоголем, — вспоминает невеста. — Не знала, куда можно пойти и к кому обратиться». Знакомые рассказали ей о Доме милосердия, куда она и «постучалась».

Молодожены сразу понравились друг другу: «Я сразу его полюбила, но не могла открыться. Боженька помог», — считает Лариса. В декабре, после того, как Михаил вернулся с обучения служению, он сделал ей предложение.

Торжество для Михаила и Ларисы готовили, можно сказать, всем миром. Ведь изначально у невесты не было даже свадебного платья, его ей подарили неравнодушные сургутяне. Церковь под венчание предоставил пастор китайского прихода Минчжу. Сам же обряд провел пастор Евангельской церкви «Благодать» Виктор Садловский.

Сергей Безман организовал транспорт для жителей Дома милосердия и друзей молодоженов, которые пожелали присутствовать на торжестве. За музыкальное сопровождение отвечали сразу двое гостей, они аккомпанировали на гитаре и вместе с другими присутствующими исполняли песнопения.

У новоиспеченной семьи уже большие и светлые планы. Крюковы готовят документы, чтобы переехать служить в Дом милосердия в Стрежевом: «Мимо нашей беды не прошли, и мы тоже будем помогать людям, оказавшимся на улице».



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Сегодня в 17:51, просмотров: 287, комментариев: 0


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