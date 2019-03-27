Сургутнефтегаз так просто не принудить к переезду, как это было с «Газпром переработкой»

Новость о том, что Сургутнефтегаз может уехать из Сургута всколыхнула городскую общественность и вызвала соответствующие споры. Корреспондент СИА-ПРЕСС спросил депутата Госдумы Александра Сидорова о том, насколько реален сценарий переезда главного городского предприятия в Санкт-Петербург

Не думаю, что у этих слухов есть хоть какие-то перспективы. Уж что-что, а Питер к Сургутнефтегазу отношения большого не имеет. Что может заставить Сургутнефтегаз пойти на такой шаг? Мне даже трудно предположить. В мою бытность он уже куда только не уезжал. То в Москву, то в Якутию, теперь в Питер почему-то. У них есть там конечно представительство, но все руководство и головной офис находится в Сургуте.

Ну хорошо, допустим «Переработку» принудили переехать. Важенин, может, потому и ушел, что препятствовал этому. Такие решения принимаются в другом месте другими людьми. А Сургутнефтегаз сам за себя принимает решения. А что такое переехать? Это сотни и сотни сотрудников. Это тысячи квадратных метров, где нужно разместить всех. И это не жилье, где кровать да плиту поставил и жить можно. Это мощнейшее техническое оснащение всех этих офисов. Это люди, которых либо надо набрать в Питере, а я сильно сомневаюсь, что там сотни специалистов этой отрасли стоят в очереди. Да даже если набрать кого-то, то как сделать так, чтобы они эффективно работали. Люди здесь десятками лет уже работают. Я очень слабо себе такое представляю. Это же не с квартиры на квартиру переехать. Это влечет массу социальных проблем. Не скажешь же людям: «Вы теперь вот там работаете». Откуда эти слухи появляются? Ну кому-то жить интереснее, когда есть какие-то страхи.