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​Сургутский фитнес-клуб «Платинум» умер окончательно — сургутян, имеющих его абонемент, перестанут бесплатно пускать в новый клуб в «Богатыре»

Сургутян — клиентов закрывшегося фитнес-клубаPlatinum «выгоняют» из ФК EvolutionFit в «Богатыре», руководство которого ранее разрешило им посещать новый клуб по старым абонементам.

Напомним, в прошлом году фитнес-клубы Platinum в Сургуте на улице Юности и 30 лет Победы обанкротились и закрылись. Сотни горожан остались с купленными годовыми абонементами, стоимость которых начиналась от шести тысяч рублей. Посетителям спортзала в «Богатыре» повезло — руководство нового клуба пошло им на встречу и разрешило по чужим абонементам ходить на занятия.

«Персонал зала успокоил и заявил, что для держателей карт Platinum ничего не поменялось, карты действуют и продлены на срок простоя, все обязательства будут выполнены в полном объеме, — сообщает в соцсети сургутянин Александр Афанасьев. — Но 9 марта мне сообщили новость работники зала: карты Platinumfit перестают действовать с 1 апреля этого года. Сотрудники пояснили, что оказывается зал никакого отношения к клубу Platinumfit не имеет, это другое юрлицо, другое руководство. И это выяснилось только сейчас, спустя почти шесть месяцев».

Другая клиентка — сургутянка Милания Шевердяева — также рассказала на странице нового клуба, что ее тоже ввели в заблуждение: «Месяц назад, когда я спросила сколько осталось до конца действия моего абонемента, мне сказали, что до июня спокойно могу ходить в зал. Но сегодня (10 марта — прим. ред.) меня предупредили об окончании 1 апреля. Я в шоке. Мало того, что берут так дорого за новый абонемент, так еще у них потолок в раздевалке протекает. Буду менять фитнес-клуб».

На возмущения своих клиентов отреагировали сотрудники EvolutionFit, которые в своей группе в соцсети отметили, что «клуб абсолютно новый и отношения к предыдущему никакого не имеется вовсе. Директор позволил ходить клиентам «Платинума» ровно столько, сколько смог», и что сотрудники, которые ввели людей в заблуждение, уволены. Якобы они были сотрудниками «Платинума», а новый клуб «за их слова ответственности не может нести».

Директор EvolutionFit Вячеслав Форня в беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС сообщил что о дне Х — дате, когда закончится возможность бесплатного посещения его клуба по абонементам «Платинума», клиентов предупреждали заранее. «Я не являюсь правопреемником, никаких обязательств, как думают многие, перед клиентами «Платинума» не несу. Но почти полгода люди ходили к нам бесплатно. Я это сделал, чтобы помочь сургутянам, оказавшимся в этой неприятной ситуации. Сейчас клиентам, у которых заканчивается абонемент «Платинума» в апреле, мы делаем скидку пять процентов на наш. В мае-июне — десять процентов, июле — 15 процентов, в августе-сентябре — 20 процентов. Годовой абонемент в EvolutionFit стоит 12 тысяч рублей».

Также Форня отметил, что оптимальная цена годового абонемента для Сургута — 15 тысяч рублей только за тренажерный зал и 17 500 с групповыми занятиями. Ценник, установленный в EvolutionFit, позволяет держаться на плаву, так как тренажеры и оборудование куплено за свои деньги, а не в кредит. К тому же бизнесмен планирует выкупить в собственность площади, тогда не придется платить аренду.

Сургутяне, у которых не было возможности посещать вместо «Платинума» новый фитнес-клуб в Богатыре, обратились с заявлениями в полицию. «Продолжается проверка. Все заявления объединены в одно производство», — сообщили корреспонденту в пресс-службе УМВД по Сургуту. Когда она закончится — не известно.

Фото: platinum-fit.ru


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Сегодня в 12:29, просмотров: 259, комментариев: 1


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Сегодня в 12:51
Как достали эти качки со своими проблемами

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​Сургутский фитнес-клуб «Платинум» умер окончательно — сургутян, имеющих его абонемент, перестанут бесплатно пускать в новый клуб в «Богатыре»

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