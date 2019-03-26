Я рассуждал о вариантах выхода авиакомпании Utair из финансового кризиса, основываясь на доступной на тот момент информации. Но и представить себе не мог, что авиаторы предложат своим кредиторам попросту списать долги – 12-летний синдицированный кредит полностью и половину семилетнего, на общую сумму свыше 36 млрд. руб.

Первая реакция: а что, так можно было? Оказывается, можно, раз банки взяли паузу на раздумье. Хотя все, казалось бы, очевидно: нет возможности обслуживать долг – велком на банкротство с последующей сменой собственников. Сбербанк как крупнейший кредитор имеет все шансы забрать контроль над авиакомпанией себе.

Что с ней делать дальше – другой вопрос. Мы уже говорили о том, что на базе Utair Сбербанк и ВТБ могут создать межрегиональную авиакомпанию. Позиции банков сильны еще и тем, что Utair брал самолеты в лизинг через «Сбербанк-лизинг» и «ВТБ-лизинг» и выплачивает им, соответственно, лизинговые платежи. Если присмотреться, получается классическая схема, по которой любят давать в долг, например, китайцы – вот вам деньги, но вы на них обязаны купить наши товары или услуги. Двойной профит.

Но вернемся к нашему недоумению по поводу просьбы списать долги. Оно постепенно проходит, если попытаться представить, что предложение озвучено не от имени авиакомпании, а от имени ее основного собственника – «Сургутнефтегаза». Одно из крупнейших предприятий страны обращается к крупнейшему банку страны. Ну или, если персонифицировано – Владимир Богданов к Герману Грефу. Согласитесь, уже немного по-другому звучит, нежели предложение Utair синдикату кредиторов. Или, предположим, не Богданов и не к Грефу, а вообще – один человек сам к себе. В нашей центростремительной экономике можно и такое себе вообразить.

И, кстати, вы заметили, как в последнее время прекратились разговоры о пресловутой сургутнефтегазовской «кубышке»? Потому что неинтересно стало: ну есть она – и что? Всем понятно, что трат из нее не будет. Вот и сейчас – можно было бы, по идее, взлохматить кассу, но нельзя. Поэтому речь идет о списании. Я так думаю.

Есть, правда, и другая версия, в которой Utair Богданову вовсе и не нужен. Непрофильный актив (скорее – пассив), а когда они нефтяного генерала интересовали? Разве что вертолетные перевозки да чартеры на Талакан, но чтобы питаться в Макдональдсе, необязательно выкупать всю франшизу. Тогда предложение о списании долга – это, по сути, завуалированный белый флаг, вздох облегчения, красиво оформленный посыл в звенящую даль.

Осталось подождать решения банков, чтобы понять, что это было. Или снова впасть в глубокую задумчивость.