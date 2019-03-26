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Обязаны ли выдавать работнику расчетные листки, если зарплата перечисляется на банковскую карту?

​Специалист прокуратуры Сургута отвечает на часто задаваемые вопросы горожан

  • «Обязан ли работодатель выдать работнику расчетные листки, если перечисляет зарплату на банковскую карту?»

Невыдача работнику расчетных листов с информацией о составных частях зарплаты является нарушением действующего законодательства. Не важно, перечисляется она на карту или нет.

Согласно ч. 1 ст. 136 ТК РФ, при выплате зарплаты работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника: о составных частях зарплаты, причитающейся ему за соответствующий период; о размерах начисленных иных сумм (компенсаций, отпускных, больничных, выплат при увольнении и др); о размерах и об основаниях произведенных удержаний и об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Единая форма расчетного листка законодательством не предусмотрена. Она утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников.

За нарушение — штраф (ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ): на должностных лиц 1-5 тысяч рублей; на юрлиц 30-50 тысяч рублей. За повторное: 10-20 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет // 50-70 тысяч рублей.

  • «Какие есть льготы при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска многодетной семье?»

Особенности есть, но не для всех многодетных работников, а для тех, у кого имеется трое и более детей в возрасте до 12 лет. Согласно ст. 262.2 ТК РФ, таким работникам ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. Норма введена недавно и вступила в силу 22 октября 2018 года.

Причем работники с тремя и более детьми до 12 лет вправе, даже несмотря на наличие уже утвержденного графика, отгулять положенный отпуск исходя из потребностей своей семьи.

Отказ в предоставлении отпуска рассматриваемой категории работников в удобное для них время влечет наложение штрафа по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (см. выше).

Читайте предыдущий материал этой рубрики: «Считается ли кражей присвоение найденного телефона?»


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Сегодня в 16:02, просмотров: 303, комментариев: 1


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Комментарии:
Андрей Захаров
не нравится
Сегодня в 16:33
А Косенок- то и не знает

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Мнения

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