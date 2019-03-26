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Топ-10: самые дешевые однушки, выставленные на продажу в Сургуте — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Предлагаем вашему вниманию десятку самых дешевых однокомнатных квартир в Сургуте, выставленных на продажу в Сургуте в 2019 году. Рейтинг составлен корреспондентом СИА-ПРЕСС на основе данных с порталов Авито и Домофонд. Цены актуальны на 26 марта 2019 года.

Отметим, что в отбор не вошли однушки в деревянных домах и предложения с первичного рынка (новостройки Сургута в этом случае заняли бы большую часть мест в рейтинге). В подборку отобрано жилье, в котором имеется собственная кухня (или выделенная под нее зона) и санузел.

10 место. 1,75 млн рублей

Замыкает наш рейтинг однокомнатная квартира, 30 м², расположенная на первом этаже по адресу Трубная, 5/3.

По данным продавца, в ней сделан косметический ремонт. Туалет и ванная совмещены, установлены пластиковые окна. «Остается диван, холодильник, кухонный гарнитур, мебель, телевизор… Не заходя в квартиру есть маленькая прихожая, где находятся шкафчики для хранения зимних заготовок».

9 место. 1,7 млн рублей

Однушка площадью 29.5 м² на последнем пятом этаже дома на Аэрофлотской, 38, продается за 1,7 млн рублей.

Продавец отмечает, что обозначенная стоимость — лучшая цена за такую квартиру. В ней есть «кухонный гарнитур, раковина, шкаф-стенка, на полу линолеум». В санузле (совмещенный) требуется частичный косметический ремонт.

8 место. 1,66 млн рублей

1-к квартира, 30 м² на четвертом этаже пятиэтажки. И снова Трубная, 5/3.

Продавец честно отмечает, что «заехать жить можно, но требуется ремонт». В квартире пластиковые окна, совмещенный санузел, на полу линолеум. Новым жильцам остается мебель и техника.

7 место. 1,65 млн рублей

Еще одна однушка (29.5 м²) на Трубной улице, но на третьем этаже дома № 5/2. Продавец не многословен. Отметил лишь, что в квартире выполнен косметический ремонт. «Натяжные потолки, пластиковые окна, на полу ламинат. Мебель остается новому хозяину».

6 место. 1,65 млн рублей

Совсем небольшая квартира (16.7 м²) на третьем этаже пятиэтажки на Пушкина, 16.

Дом — это бывшее общежитие. Продавец отмечает, что имеется собственный раздельный санузел, ниша для стиральной машинки. Выделена зона под кухню, но есть и еще одна общая на этаже. «На полу линолеум, входная железная дверь … свежий косметический ремонт».

5 место. 1,645 млн рублей

Вновь Трубная, 5/2. На этот раз однушка (29 м²) на последнем пятом этаже дома.

Описание продавца: «В квартире выполнен косметический ремонт, окна — пластик, ванная — кафель, на полу — линолеум, соседи хорошие. Санузел раздельный, пластиковые окна».

4 место. 1 572 400 рублей

Энергетиков, 45. Однушку площадью 30.2 м² на втором этаже пятиэтажки продает Сбербанк. Это имущество, на которое «обращено взыскание как на предмет залога, а также полученного по договору в качестве отступного».

Обременений у квартиры нет. Возможна покупка в ипотеку и с использованием маткапитала.

3 место. 1 555 555 рублей

Студия на Набережном проспекте, 64, площадью 24 м² находится на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома.

По данным продавца, в квартире пластиковые окна, натяжные потолки, залитые бетонные полы. Санузел на двоих, но есть возможность отделить его в собственность. «Свежий и чистый ремонт. Остается встроенная мебель».

2 место. 1,45 млн рублей

Студия на Пушкина, 16, вторая «малютка» в нашем списке. Ее площадь — 16.8 м². Находится на последнем этаже пятиэтажки.

Продается срочно из-за переезда собственника. «Свой сан.узел, душ, выделена зона кухни. Вся бытовая техника и мебель (кухонный гарнитур в отличном состоянии, новый диван) остается».




1 место. 1,37 млн рублей

Победитель нашего рейтинга — еще дна «малютка»: мини-студия 15 м² на Мелик-Карамова, 74А.

Располагается она на втором этаже восьмиэтажки. По описанию продавца, в ней есть балкон, свой санузел. «Квартира в косметическом жилом состоянии, с мебелью и бытовой техникой». В доме есть колясочная, консьерж.



Фото: avito.ru

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Сегодня в 15:26, просмотров: 416, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 16:13
воу-воу, а с какого перепугу номера 1-3 назвали модным словом студия?? Это ж старющие общаги в чистом виде. Студии - это современные сибпромстроевские какие-нибудь.

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