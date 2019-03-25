​Третий договор

Во вторник, 19 марта, пять губернаторов – Челябинской, Мурманской, Оренбургской областей, Калмыкии и Республики Алтай – были срочно вызваны в Управление внутренней политики Администрации Президента. И в последующие три дня подали в отставку «по собственному желанию», оформив вторую волну массового губернаторопада. Первая прошла осенью 2018-го – тогда были заменены шесть глав регионов.

Только ленивый наблюдатель не отследил, что меняются, главным образом, первые лица тех регионов, в которых осенью пройдут губернаторские выборы. Кажется, в 13-ти субъектах из 18-ти работают люди с приставкой «врио». И это, как правило, регионы, где шансы на переизбрание у «единых россиян» были, скажем так, сомнительны.

Также очевидно, что это – реакция на не самую гладкую губернаторскую кампанию 2018 года. Тогда, напомню, коммунисты и либерал-демократы отобрали портфели у единороссов во Владимирской области и Хабаровском крае, также партия власти потеряла Хакасию и пережила скандал в Приморском крае. В общем, внезапно выяснилось, что протестное голосование работает, и теперь надо сделать все, чтобы погасить эту волну.

Ну, с КПРФ и ЛДПР, допустим, все решить довольно просто. Куда сложнее разобраться с электоратом, который, кажется, готов поддержать любого, кто выйдет против действующего губернатора. Там, где уровень жизни падает, где социалка в руинах, как и ЖКХ с дорогами и т.д., никакие выборные технологии не помогут. А таких регионов, мягко говоря, немало.

Пресловутая вертикаль власти выстраивалась в «жирные» годы, когда было весьма выгодно с политической точки зрения замыкать на нее все управленческие процессы. Был сформирован негласный договор с обществом – мы забираем власть и отдаем благополучие (относительное). Потом договор был перезаключен – платим патриотизмом. Сейчас платить больше нечем, патриотизм сожрал благополучие, а сам оказался несъедобен. В этих условиях держать власть «столбиком» на видном месте уже не так просто, поэтому вертикаль начинает мягко оседать в выборных механизмах.

Механизмы были призваны стравить пар, а по факту этим паром можно и обжечься.

Отсюда и такая системная суета с ротацией губернаторов, которая, по сути, демонстрирует, что любые выборы нивелируются звонком из УВП АП. Ребята, вам дали выборы не для того, чтобы вы голосовали, за кого хотите. Это инструмент приобретения легитимности и снятия ответственности, если вы не поняли.

Предлагается новый, третий договор – вы оставляете нам власть в обмен на видимость, что эта власть принадлежит вам. Поэтому смотрите: этих, с низким рейтингом, мы сняли. Вот вам другие, ок?

Читайте также предыдущий блог Олега Владимирова о том, как президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел с поста, фактически сохранив власть.