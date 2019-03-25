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Ханты-Мансийск стал столицей языков коренных народов

На прошлой неделе в Ханты-Мансийске прошел форум «Год языков коренных народов», который дал старт Международному году языков коренных народов, объявленному ООН. Его участниками стало более 500 отечественных и зарубежных экспертов в языковой политике, а также носители языков коренных народов со всей России. В течение двух дней участникам форума предстояло очертить круг проблем, с которыми сталкиваются специалисты при изучении и сохранении языков коренных народов. Кроме того, отечественные и зарубежные специалисты смогли поделиться друг с другом лучшими методиками и механизмами работы с лингвистической культурой коренных народов.

Как отмечали участники форума, Югра неслучайно получила право открывать Год языков коренных народов – в округе живет сразу несколько народностей, чью лингвистическую культуры изучают и сохраняют. При этом для многих языков коренных народов сохраняется опасность исчезновения. Не является исключением и наша страна. По актуальным данным, за последние 150 лет в России исчезло 14 языков, из которых пять – в постсоветский период. Еще 18 языков сейчас находятся на грани исчезновения.

Главное – учить

Одной из ключевых тем дискуссии, которая развернулась на форуме, стал вопрос преподавания языков коренных народов. Зачастую, именно из-за отсутствия качественного образования представители коренных народов утрачивают знания о родном языке.

«Главный фактор смерти того или иного языка – прекращение его передачи детям. В этой связи, во-первых, особенно важным является вопрос подготовки квалифицированных кадров – преподавателей языков коренных народов. Во-вторых, необходимы исследователей, лингвистов, ученых. Только действуя сообща, мы можем двигаться к глобальной цели – создание комплексной программы сохранения языков коренных народов», – поделился своими соображениями руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

Семейная история

Однако было бы неправильно думать, что задачи по сохранению языков лежат только в сфере образования. Помимо этого, много зависит от воспитания человека в семье и от окружающей его культуры, о чем много говорили иностранные эксперты. В рамках работы секции «Лучшие практики и проекты по поддержке родных языков» в качестве меры популяризации и распространения языков коренных народов было предложено распространить практику обучения и на учреждения дошкольного образования.

«Дети не хотят учить свой родной язык, а родители не видят в этом необходимости, считают, что не нужно погружать ребенка в язык, которым он все равно не будет пользоваться. С учетом этого, можно спустить практику обучения родному языку на этаж ниже – на дошкольный уровень. Ребенок все усваивает в возрасте до пяти лет. Наши дети должны знать русский язык, свой родной язык и иностранный. Это тот минимум, для которого, мы, как государство, должны создавать условия. Создаем ли? Очень большой вопрос», – отметил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Цифровая эпоха

В современном мире для языков коренных народов появились новые угрозы и новые перспективы. С одной стороны, глобализация может привести к утрате большей части этих языков, с другой – интернет дает возможность для их сохранения и изучения. Об этом в своем выступлении много говорила губернатора Югры Наталья Комарова:

«В первую очередь, мы делаем ставку на электронные образовательные ресурсы, которые дают массу возможностей, как для обучения, так и для сохранения языковой культуры. При этом не нужно забывать и о традиционных бумажных носителях. Еще одним направлением работы должно стать вовлечение людей в процесс сохранения знаний о языке. Очень важно, чтобы люди считали какую-либо масштабную задачу своей. Это является основой для передачи знаний о родной культуре и языке из поколения в поколение».

Защита от кризисов

Состоявшееся по итогам форума заседание, где обсуждалась итоговая резолюция, очертило список приоритетных направлений по сохранению языков коренных народов. Во-первых, как и ожидалось, большую роль отводят образованию и подготовке кадров. Во-вторых, подтверждается тезис, который неоднократно звучал из уст участников форума – грамотная политика в сфере сохранения языков коренных народов способствует гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в обществе.


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Сегодня в 17:36, просмотров: 199, комментариев: 0


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