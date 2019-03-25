​Когда суд над бывшим мэром Поповым? Он может рассчитывать на присяжных? А если оправдают, он вернется в кресло главы?

Вскоре состоится суд над бывшим главой Сургута Дмитрием Поповым, которого следователи обвиняют в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Редакция СИА-ПРЕСС подготовила ответы на пять самых частых вопросов от наших читателей об этом громком судебном процессе.

1. Когда начнется суд и сколько он продлится?

Пока точной информации нет, но ориентировочно – через месяц-полтора. Такого мнения придерживаются знакомые с подобными делами юристы. Дело в том, что судье нужно будет ознакомиться с материалами следствия, а это – 36 томов по 250 страниц каждый, плюс несколько коробок с вещественными доказательствами (тоже в виде документов). «Я сам читал эти материалы месяц, а судье нужно будет это читать параллельно с ведением других дел», – рассказывает СИА-ПРЕСС Дмитрий Попов.

Что касается длительности суда – можно уверенно говорить о многих месяцах. К тому же дело имеет высокие шансы перейти в суды высших инстанций: по словам Попова, в случае обвинительного приговора он будет подавать апелляцию в окружной суд и далее, а сторона обвинения, в свою очередь, едва ли согласится с оправдательным приговором (если он будет).

2. Будет ли этот суд открытым?

Скорее всего да. По крайней мере, в деле Попова отсутствуют такие аспекты, которые обычно приводят к закрытию судебных заседаний. Это, например, государственная тайна, половая неприкосновенность отдельных граждан или необходимость раскрывать личные данные несовершеннолетних.

Так или иначе, защита Дмитрия Попова будет настаивать на том, чтобы судебные заседания были открыты, и сургутяне могли наблюдать за ходом процесса лично или через СМИ.

3. Может ли Попов претендовать на суд присяжных?

Для бывшего главы Сургута рассмотрение дела судом присяжных было бы крайне выгодно – присяжные в России выносят оправдательные приговоры в более чем десяти процентах случаев (в 2013 году этот показатель добирался до 20 процентов). Для сравнения – в обычном судопроизводстве шанс на оправдательный приговор составляет 0,2 процента.

Но, к сожалению для Дмитрия Попова, категория его уголовного дела не может быть рассмотрена присяжными. В их компетенции в основном дела по тяжким статьям Уголовного кодекса – от бандитизма и убийств до планирования агрессивной войны и создания оружия массового уничтожения. Попову же инкриминируют превышение и злоупотребление должностными полномочиями.

4. Что грозит Попову в суде?

Экс-главе Сургута инкриминируют два эпизода с превышением должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и один – со злоупотреблением должностными полномочиями (статья 285 УК РФ). В обеих статьях есть пункт 2, который предназначен для «лиц, занимающих государственную должность, а равно главы органа местного самоуправления». Что по ним грозит Попову (пока это только теория – каких наказаний потребует сторона обвинения, мы узнаем только во время суда):

– штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо доход осужденного за период от года до двух лет;

– либо принудительные работы до пяти лет с запретом занимать определенные должности до трех лет (хотя эту меру могут не применить);

– либо лишение свободы сроком до семи лет.

5. Если Попова оправдают, то он сможет вернуться на пост главы Сургута?

Нет. Разве что он заявится на следующие выборы и выиграет их. А автоматически вернуться он не сможет, так как сам подал в отставку перед тем, как стал фигурантом уголовного дела.

Но если бы он был отстранен от должности в связи с уголовным преследованием и впоследствии был оправдан, то смог бы не только вернуться на пост главы, но и получить солидную денежную компенсацию за моральный ущерб, понесенные убытки и вынужденные прогулы на работе (зарплата главы Сургута составляет примерно 4,9 млн рублей в год, уголовное преследование Дмитрия Попова идет почти три года). На это указывает юрист Евгений Ярков, который по просьбе редакции СИА-ПРЕСС разобрался в теме.

«Лицо, которое незаконно подверглось преследованию, имеет право на реабилитацию. Под реабилитацией в уголовном судопроизводстве понимается порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда (пункт 34 статьи 5 УПК РФ). Реабилитация подразумевает не только денежное возмещение, но и восстановление в трудовых правах», – заключил эксперт.

Все новости о том, как будет протекать дело Дмитрия Попова в суде, вы прочитаете на siapress.ru.