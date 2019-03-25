16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,4993   EUR  72,9229  

​Когда суд над бывшим мэром Поповым? Он может рассчитывать на присяжных? А если оправдают, он вернется в кресло главы?

Пять вопросов о деле Дмитрия Попова

Дмитрий Попов в день объявления своей отставки. Фото И. Швец
Дмитрий Попов в день объявления своей отставки. Фото И. Швец

Вскоре состоится суд над бывшим главой Сургута Дмитрием Поповым, которого следователи обвиняют в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Редакция СИА-ПРЕСС подготовила ответы на пять самых частых вопросов от наших читателей об этом громком судебном процессе.

1. Когда начнется суд и сколько он продлится?

Пока точной информации нет, но ориентировочно – через месяц-полтора. Такого мнения придерживаются знакомые с подобными делами юристы. Дело в том, что судье нужно будет ознакомиться с материалами следствия, а это – 36 томов по 250 страниц каждый, плюс несколько коробок с вещественными доказательствами (тоже в виде документов). «Я сам читал эти материалы месяц, а судье нужно будет это читать параллельно с ведением других дел», – рассказывает СИА-ПРЕСС Дмитрий Попов.

Что касается длительности суда – можно уверенно говорить о многих месяцах. К тому же дело имеет высокие шансы перейти в суды высших инстанций: по словам Попова, в случае обвинительного приговора он будет подавать апелляцию в окружной суд и далее, а сторона обвинения, в свою очередь, едва ли согласится с оправдательным приговором (если он будет).

2. Будет ли этот суд открытым?

Скорее всего да. По крайней мере, в деле Попова отсутствуют такие аспекты, которые обычно приводят к закрытию судебных заседаний. Это, например, государственная тайна, половая неприкосновенность отдельных граждан или необходимость раскрывать личные данные несовершеннолетних.

Так или иначе, защита Дмитрия Попова будет настаивать на том, чтобы судебные заседания были открыты, и сургутяне могли наблюдать за ходом процесса лично или через СМИ.

3. Может ли Попов претендовать на суд присяжных?

Для бывшего главы Сургута рассмотрение дела судом присяжных было бы крайне выгодно – присяжные в России выносят оправдательные приговоры в более чем десяти процентах случаев (в 2013 году этот показатель добирался до 20 процентов). Для сравнения – в обычном судопроизводстве шанс на оправдательный приговор составляет 0,2 процента.

Но, к сожалению для Дмитрия Попова, категория его уголовного дела не может быть рассмотрена присяжными. В их компетенции в основном дела по тяжким статьям Уголовного кодекса – от бандитизма и убийств до планирования агрессивной войны и создания оружия массового уничтожения. Попову же инкриминируют превышение и злоупотребление должностными полномочиями.

4. Что грозит Попову в суде?

Экс-главе Сургута инкриминируют два эпизода с превышением должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и один – со злоупотреблением должностными полномочиями (статья 285 УК РФ). В обеих статьях есть пункт 2, который предназначен для «лиц, занимающих государственную должность, а равно главы органа местного самоуправления». Что по ним грозит Попову (пока это только теория – каких наказаний потребует сторона обвинения, мы узнаем только во время суда):

– штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо доход осужденного за период от года до двух лет;

– либо принудительные работы до пяти лет с запретом занимать определенные должности до трех лет (хотя эту меру могут не применить);

– либо лишение свободы сроком до семи лет.

5. Если Попова оправдают, то он сможет вернуться на пост главы Сургута?

Нет. Разве что он заявится на следующие выборы и выиграет их. А автоматически вернуться он не сможет, так как сам подал в отставку перед тем, как стал фигурантом уголовного дела.

Но если бы он был отстранен от должности в связи с уголовным преследованием и впоследствии был оправдан, то смог бы не только вернуться на пост главы, но и получить солидную денежную компенсацию за моральный ущерб, понесенные убытки и вынужденные прогулы на работе (зарплата главы Сургута составляет примерно 4,9 млн рублей в год, уголовное преследование Дмитрия Попова идет почти три года). На это указывает юрист Евгений Ярков, который по просьбе редакции СИА-ПРЕСС разобрался в теме.

«Лицо, которое незаконно подверглось преследованию, имеет право на реабилитацию. Под реабилитацией в уголовном судопроизводстве понимается порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда (пункт 34 статьи 5 УПК РФ). Реабилитация подразумевает не только денежное возмещение, но и восстановление в трудовых правах», – заключил эксперт.

Все новости о том, как будет протекать дело Дмитрия Попова в суде, вы прочитаете на siapress.ru.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:52, просмотров: 542, комментариев: 3


QR код
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 17:02
Замордавали уже! Чего он такого сделал? Да по сути ничего такого, за что можно тратить госденьги ведя расследование и суд!
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 18:45
Следаки и прочие правоохранители сработали для громких показателей и звездочек на погоны. стыдно за них. Якобы громкое коррупционное дело. Не там копают и не на того. Это же ясно.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:54
Как он заявится на следующие выборы, их же отменили. Теперь же смотрины. Но он точно не наденет желтые панталоны и не пойдет двигать опой перед амператрицей Югры чтобы доказать что он самый карасивый.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Ханты-Мансийск стал столицей языков коренных народов

Ханты-Мансийск стал столицей языков коренных народов

Иван Назаров Сегодня в 17:36
199 0
​Когда суд над бывшим мэром Поповым? Он может рассчитывать на присяжных? А если оправдают, он вернется в кресло главы?

​Когда суд над бывшим мэром Поповым? Он может рассчитывать на присяжных? А если оправдают, он вернется в кресло главы?
Пять вопросов о деле Дмитрия Попова
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 16:52
541 3
​Олеся Киканян: «В Югре прошло пять массовых и 29 одиночных пикетов за полгода, но нас по-прежнему не слышат»

​Олеся Киканян: «В Югре прошло пять массовых и 29 одиночных пикетов за полгода, но нас по-прежнему не слышат»
Активистка движения «Сургут для детей» рассказала о деятельности организации и ее целях
Анастасия Якупова Сегодня в 15:33
389 0
Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником

Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником
​С Днем работника культуры!
Глава города Сургута Вадим Шувалов Сегодня в 15:18
256 0
Как не платить за капремонт?

Как не платить за капремонт?
Российская общественница рассказала, как отказалась отдавать деньги в фонд капремонта, и ей за это ничего не было. Это вообще законно?
Лилия Сулейманова Сегодня в 14:55
499 1
​Мария Картоева: «В Сургуте косплееры предпочитают героев игр и комиксов»

​Мария Картоева: «В Сургуте косплееры предпочитают героев игр и комиксов»
Интервью с организатором Geek Event в КЦ «Порт» — о гик-культуре, создании фестивалей и участии в таких мероприятиях
Анастасия Якупова 23 марта в 11:41
1448 1
​Что делать, если подросток отбился от рук?

​Что делать, если подросток отбился от рук?
Педагог Елена Шилова рассказала, как родителям приучить ребенка к ответственности
Елена Шилова, педагог 23 марта в 10:16
1092 6
Отпуск Ерохова, лопата Шувалова и депортация митингующих

Отпуск Ерохова, лопата Шувалова и депортация митингующих
Особенности уходящей недели в Сургуте
Олег Владимиров 22 марта в 16:05
913 0
​Король Оранжевое лето, голубоглазый джентльмен

​Король Оранжевое лето, голубоглазый джентльмен
…Именно так: мальчуган подрос, но по-прежнему готов петь куплеты.
Юрий Нуреев 21 марта в 20:11
1062 0
«Один осужденный до сих пор иногда пишет мне, хотя освободился почти десять лет назад»

«Один осужденный до сих пор иногда пишет мне, хотя освободился почти десять лет назад»
Начальник УФСИН по Югре Дмитрий Безруких — о порядке в колониях, «рекордсменах» среди осужденных и том, интересно ли ему кино про тюрьмы
Лилия Сулейманова 21 марта в 15:22
862 2
Сургутский ж/д вокзал зарастает мусором из-за проблем в клининговой компании // ФОТОРЕПОРТАЖ

Сургутский ж/д вокзал зарастает мусором из-за проблем в клининговой компании // ФОТОРЕПОРТАЖ
Лилия Сулейманова 21 марта в 11:49
937 4
Посмотрите, как «убирают» снег на улице Быстринской. Особенно на тротуаре! // ФОТО

Посмотрите, как «убирают» снег на улице Быстринской. Особенно на тротуаре! // ФОТО
Алексей Балабанов, сургутянин 20 марта в 21:21
1100 9
​Смеяться после слова «лопата»!

​Смеяться после слова «лопата»!
Если Вадим Николаевич вручил лопату Роману Алексеевичу, а тот, понимающе кивая, ее взял, то покажите хоть несколько кадров, где Роман Алексеевич бросился выполнять приказ, раскидывая кучи снега.
Сергей Глинских, сургутянин 20 марта в 15:57
1924 21
​Сбербанк хочет взлететь на Utair?

​Сбербанк хочет взлететь на Utair?
Как ни крути, основные карты на руках у крупнейшего кредитора – Сбербанка. Перебить их может разве что заинтересованная позиция государства
Олег Владимиров 20 марта в 07:35
1010 2
​Открытие гипермаркета «Леруа мерлен» в Сургуте перенесено на 2020 год

​Открытие гипермаркета «Леруа мерлен» в Сургуте перенесено на 2020 год
О планах по заходу на югорский рынок СИА-ПРЕСС рассказали представители компании
Ева Рудион 19 марта в 22:54
2784 4
Дума Сургутского района провела выездное заседание в Лянторе

Дума Сургутского района провела выездное заседание в Лянторе
Иван Назаров 19 марта в 20:33
546 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика