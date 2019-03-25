Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником! Вы выполняете высокую и благородную миссию, помогаете сберечь духовные ценности, вносите неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения.

Культурная сфера занимает особое место в жизни каждого человека. Ваша работа имеет колоссальное значение для сохранения историко-культурного наследия нашего города. Библиотеки, музеи, детские школы искусств, театры и культурные центры работают на благо сургутян разного возраста, развивают вкус, поддерживают особое отношение к искусству и творчеству.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, новых профессиональных побед и творческого долголетия! Быть человеком вашей профессии непросто, но интересно. Ваше служение дает безграничные возможности для саморазвития и духовного роста.