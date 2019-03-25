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Как не платить за капремонт?

Российская общественница рассказала, как отказалась отдавать деньги в фонд капремонта, и ей за это ничего не было. Это вообще законно?

За капитальный ремонт дома можно не платить заранее, а делать это только по факту проведения работ. Это заявила в эфире OTV Russia руководитель «Школы активного горожанина» Татьяна Овчаренко. По ее словам, она законно не вносит деньги за капремонт, так может делать каждый. Дело в том, что

за не оказанную услугу, в соответствии с законом о защите прав потребителей, мы платить не обязаны.Сама Овчаренко начала платить за капремонт своего дома после того, как у него отремонтировали фасад и балконы. И то она платит только за «этот объем, потому что часть услуги исполнена».

Общественница рассказала, что для того, чтобы перестать получать платежки за капремонт, необходимо написать специальное заявление в Фонд капремонта: «Услуга не оказана, платежи приостанавливаю до оказания услуги» . Также эксперт рекомендует предварительно уведомить о своем решении управляющую компанию.

Отмечается, что фонд может отказать в приостановлении платежей, в этом случае Овчаренко рекомендует подать в суд (успешные прецеденты, по ее словам, есть).

Редакция СИА-ПРЕСС попросила прокомментировать этот «лайфхак» руководителя АНО «Югорский СоветникЪ» Алексея Редькина.

«К утверждениям о том, что можно не платить, и у кого-то это получается, я отношусь скептически. Мне кажется, что в данном случае человек не договаривает или выдает желаемое за действительное.

В соответствии со ст. 169 ЖК РФ, собственники квартир в доме сами несут бремя содержания своей недвижимости, а именно обязаны отчислять денежные средства в счет фонда капремонта. Данные средства формируют базу для проведения ремонтных работ, сдаются в соответствующий фонд конкретного дома, пока не наступает время осуществления работ.

Взнос на капремонт не является платой за услуги по капремонту, поэтому действие закона о защите прав потребителей в данном случае не распространяется. Взносы собираются не ЗА капремонт, а НА капремонт.

Приостанавливать платежи незаконно. Это может привести к негативным последствиям. Судиться, по моему мнению, бесперспективно. С вас еще и взыщут пени и судебные расходы».

При этом юридически у собственников, формирующих фонд капремонта на спецсчете, есть возможность устроить себе так называемые «платежные каникулы». Накопив на 40 процентов от предельной стоимости капремонта общего имущества, они могут на общем собрании принять решение о приостановке платежей. В дальнейшем жильцы смогут или единовременно собрать недостающие средства на капремонт или оформить кредит на эти цели, который погасят за счет последующих взносов.

Для справки: не платят взносы на капремонт собственники домов, в которых менее трех квартир; наниматели жилья по соцнайму; собственники квартир в домах, признанных аварийными или подлежащих реконструкции/сносу; граждане, имеющие льготу (до ста процентов): пенсионеры, отдельные категории инвалидов и так далее.


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Сегодня в 14:55, просмотров: 500, комментариев: 1


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Комментарии:
Андрей Захаров
не нравится
Сегодня в 16:20
Мало того, приходиться платить взносы за капремонт дома, который не включен в план капитальных ремонтов.

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