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Отпуск Ерохова, лопата Шувалова и депортация митингующих

Особенности уходящей недели в Сургуте

Но обещал вернуться

Казалось бы, чего особенного – глава УМВД Сургута Александр Ерохов ушел в отпуск. «С последующим увольнением», – автоматически подсказывает бессознательное. Такова уж у Ерохова (или у его должности?) планида, кот из дома – мыши (или хомячки?) в пляс. Одни инсайдеры утверждают, что личные вещи из кабинета забрал. Другие говорят, что начальник из отпуска все же вернется. Любопытно, что и те, и другие могут быть правы, ибо одно другому не противоречит. Нам остается ждать и верить – каждому в свое.

Не бережешь ты себя…

Знаете, что такое пиар по-нашему, по муниципальному? Это запретить участникам программы «Доступное жилье молодым» проводить массовые пикеты у здания думы и администрации города, а также у ипотечного агентства Югры. А где же еще их проводить? Где-где, в 31-м микрорайоне. Там самое место, чтобы докричаться и до депутатов, и до чиновников. Формально комар носа не подточит, ибо тамошний сквер официально выбран властями местом для проведения подобных мероприятий. Очень удобно – после пикета можно в соседний «Богатырь» заскочить. А депутатов и чиновников какафонить нечего, им еще за народ не себя и не беречь.

Глава и лопата

Или как вам виртуозный пиар-ход с лопатой? Как известно, если на сцене висит ружье, по ходу спектакля оно обязано отстрелятся. Так же и с лопатой – если она воткнута поперед телевизионной мизансцены, то к финалу ее необходимо задействовать. Что, собственно, и произошло: глава Сургута Вадим Шувалов вручил лопату директору департамента городского хозяйства Роману Богачу в качестве средства выражения недовольства качеством уборки снега. Дескать, «не можете организовать…, вот берите лопату тогда и чистите сами». Вспомнился фильм «Формула любви», где про уборку снега в Сибири, причем всего. Богач врученный инструмент тут же воткнул обратно в сугроб. Лопата, кстати, оказалась штыковой, такой снег убирать неудобно. Будем трактовать увиденное в том смысле, что все организуют без физического насилия над организмом.

Долг позвал

Внезапно (или ожидаемо?) быстро прошел аукцион по продаже помещений Центральной аптеки в Сургуте. Иную недвижимость продают годами, а эта ушла сразу. И то сказать – самый центр города. Цена – 83 млн. 850 тыс. руб., покупатель – ИП Юсифова Гюльбениз Имамверди кызы. Подо что уйдут лакомые площади, пока неясно, а аптека должна съехать в течение пяти месяцев – либо на Мелик-Карамова, 78, либо на Мира, 55. Я за Мира, туда большинству горожан проще добираться, хоть там и помещение меньше. Мораль этой истории в том, что нечего муниципальным предприятиям приносить убытки там, где частник сможет извлечь прибыль. Из чего эта прибыль будет извлекаться – вопрос отдельный.

Традиции и уголовный кодекс

Народы в нашем многонациональном государстве делятся на менее и более горячие. При этом у всех – свои традиции. Барашка резать, в воздух стрелять – это же часть этнической культуры! 31-летний жених открыл стрельбу из предмета, похожего на автомат, на собственной свадьбе – казалось бы, ну и что? Он же в воздух, на радостях и из ненастоящего, как выяснилось, а охолощенного автомата. Но у других народов есть традиция недолюбливать стрельбу в общественных местах под любым соусом. Они эту традицию закрепили в УК и теперь жениху придется провести медовый месяц в ожидании вердикта суда по статье «Хулиганство». Вывод сделал еще Остап Ибрагим Берта-Мария Бендер-бей: «Уголовный кодекс надо чтить».

Объектив без всяких «но»

В заключении, как водится, новости культуры. 21 марта в Сургутском краеведческом музее открылась выставка «Объективно о Сургуте», посвященной 425-летию города. От всей души советую сходить, ибо там представлены работы Леонида Березницкого, лучшего фотокорреспондента Сургута последних тридцати лет. Там – взгляд художника на нашу реальную жизнь, хроника города от перестройки до капитализма. Никакого пафоса и пиара, только сермяга и хардкор.


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Сегодня в 16:05, просмотров: 195, комментариев: 0


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Отпуск Ерохова, лопата Шувалова и депортация митингующих

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