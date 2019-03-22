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Лопата для детсадовцев

Дошкольные учреждения, вроде как, находятся в введении муниципалитета, а значит уборкой снега тоже должны заниматься муниципальные предприятия

Предложение главы Сургута Вадима Шувалова родителям выйти на уборку снега на территории детских садов вызвало, мягко говоря, вопросы у горожан. Дошкольные учреждения, вроде как, находятся в введении муниципалитета, а значит уборкой снега тоже должны заниматься муниципальные предприятия. Это не придомовая территория и не частный дворик. Было бы еще понятно, если бы на Сургут обрушилась стихия и город за короткое время завалило снегом. Тогда действительно можно всем миром откапывать и школы, и детские сады. Но сейчас погодные условия максимально благоприятные, а городская администрация предлагает людям помочь городским службам. Вадиму Шувалову уже припоминают и историю с лопатой. Можно конечно списать все на какие-то специфические сургутские особенности (долгая зима, обильные снегопады), но в этом году проблемы возникли и в других российских городах. Наши читатели пишут, что в Ханты-Мансийске всех госслужащих (считай, всех жителей города) в добровольно-принудительном порядке выгоняли на улицы с лопатами.

Больше того, на фоне истории с уборкой снега в Санкт-Петербурге, ситуация в Сургуте и Югра кажется вполне благополучной. Напомню, в северной столице дошло до гибели людей от падающих с крыши льда и скользких тротуаров. А в народ ушел очередной мем, ненамеренно созданный сумрачным пиар-гением из городской администрации – «лопата Беглова». Все это навевает некоторые мысли на тему эффективности организации коммунальных служб в России. Недавно известный урбанист и блогер Илья Варламов заявил, что Санкт-Петербургу для эффективной уборки снега нужно вдвое увеличить число дворников и в четыре раза – спецтехники. Не думаю, что в Сургуте ситуация настолько же печальная, но не ошибусь, если скажу, что здесь тоже есть нехватка кадров и машин.

С другой стороны, держать максимальное число дворников и спецтехники ради нескольких недель в году нет никакого смысла. Это просто слишком затратно для каждого города. Но можно рассмотреть другие варианты. Например, некий окружной межмуниципальный парк спецтехники, который мог бы помогать городским службам с уборкой снега. Или набирать людей на сезонную работу дворниками. В любом случае, можно придумать варианты. И это все равно будет лучше, чем каждый год оказываться в условиях нехватки всего и вся, а город будет утопать в снеге и воде. Так можно дойти до того, что выдавать лопаты детсадовцам.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 263, комментариев: 2


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Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 16:29
"Никогда такого не было. И вот опять". Опять в Сибири снег! Нифига себе! А как же все десятилетия до 2019 убирали? Наверное, просто система отлажена была.
Кстати, в Томске специалиста д/садов снег убирают: воспитатели, психологи, логопеды и пр. Им, правда, доплачивают за это дело.
Моби
не нравится
Сегодня в 17:11
"С другой стороны, держать максимальное число дворников и спецтехники ради нескольких недель в году нет никакого смысла. Это просто слишком затратно для каждого города. Но можно рассмотреть другие варианты. Например, некий окружной межмуниципальный парк спецтехники, который мог бы помогать городским службам с уборкой снега. Или набирать людей на сезонную работу дворниками." -
ещё один - у дворников и кроме снега работы достаточно; и техника используется в течение всего года.
Тут речь о неэффективности чиновников.

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