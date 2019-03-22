​Ваши дети — чужая проблема

Сегодня на siapress.ru была опубликована новость, что классных руководителей в школах Сургута заставляют мониторить страницы своих учеников в соцсетях.

Не буду рассуждать о правомерности таких указаний, сейчас о другом.

Идея с мониторингом страниц детей, я считаю, отличная. Порой по профилю человека в сети можно чуть ли не диагноз ему поставить, а по постам и репостам ребенка — и того легче. Только заниматься этим должны не учителя, а родители! Почему ответственность перекладывается на чужие плечи?

Учителям, я думаю, и без того есть чем заняться. Возьмем класс из 25 человек. У 20 точно есть странички в соцсетях (хотя всякие умные люди рекомендуют до определенного возраста не давать ребенку их заводить). На просмотр стены, видео и комментариев одного профиля уйдет минимум десять минут (интересно, а песни прослушивать на предмет плохого влияния тоже нужно? От некоторого современного репертуара кровь из ушей может пойти). Итого три с копейками часа на весь класс. А потом, скорее всего, еще и отчет какой-нибудь нужно отписать.

Три часа против десяти минут в день, если бы мониторингом занимались родители. Не так много времени, оказывается, зато всегда в курсе настроений ребенка и в молодежной теме.

Но судя по страницам немалого количества взрослых людей в соцсетях, им самим не мешает разобраться в своих тараканах, а некоторым — поучиться культуре. Папа, у которого на стене одни голые жопы, или мама, демонстрирующая все свои прелести в одном кадре, вряд ли будут заморачиваться над тем, что там постит их ребятенок.