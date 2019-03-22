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​Ваши дети — чужая проблема

Сегодня на siapress.ru была опубликована новость, что классных руководителей в школах Сургута заставляют мониторить страницы своих учеников в соцсетях.

Не буду рассуждать о правомерности таких указаний, сейчас о другом.

Идея с мониторингом страниц детей, я считаю, отличная. Порой по профилю человека в сети можно чуть ли не диагноз ему поставить, а по постам и репостам ребенка — и того легче. Только заниматься этим должны не учителя, а родители! Почему ответственность перекладывается на чужие плечи?

Учителям, я думаю, и без того есть чем заняться. Возьмем класс из 25 человек. У 20 точно есть странички в соцсетях (хотя всякие умные люди рекомендуют до определенного возраста не давать ребенку их заводить). На просмотр стены, видео и комментариев одного профиля уйдет минимум десять минут (интересно, а песни прослушивать на предмет плохого влияния тоже нужно? От некоторого современного репертуара кровь из ушей может пойти). Итого три с копейками часа на весь класс. А потом, скорее всего, еще и отчет какой-нибудь нужно отписать.

Три часа против десяти минут в день, если бы мониторингом занимались родители. Не так много времени, оказывается, зато всегда в курсе настроений ребенка и в молодежной теме.

Но судя по страницам немалого количества взрослых людей в соцсетях, им самим не мешает разобраться в своих тараканах, а некоторым — поучиться культуре. Папа, у которого на стене одни голые жопы, или мама, демонстрирующая все свои прелести в одном кадре, вряд ли будут заморачиваться над тем, что там постит их ребятенок.


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Сегодня в 14:56, просмотров: 537, комментариев: 10


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 15:13
Лиль, дык нормальные родители и так посматривают, чего там делают дети.
Безо всяких умных указаний чиновников, партии и ещё кого-либо.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:50
Вот это хорошо подмечено: «…по профилю человека в сети можно чуть ли не диагноз ему поставить, а по постам и репостам ребенка — и того легче». Но озабоченные чиновники как всегда решили сэкономить, в данном случае на психологах и свалить все на учителей. И тому тоже есть диагноз.
Если чё, насчет камушка в огород взрослых людей в соцсетях – у меня голые жопы на стене не весят. У Моби похоже висят.
Моби Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:53
вот только соцсетей с жопами и фотками у меня нет.
Сергей Б Моби
не нравится
Сегодня в 16:00
Ну, тогда не знаю. Может дом2 смотришь? Это дно и тоже.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:02
Лилия, кстати, вы же не смотрите дом2 ?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:08
Вообще странно получается, с одной стороны чиновники озабочены настроениями в молодежной среде, с другой, дом2 официально крутят по ТВ и в сетях. Хорошо хоть Свидетелей Иеговых запретили.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:14
Если что, если пропаду, значит забанили за дом2.
Моби Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:01
не смотрю
Моби Сергей Б
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Сегодня в 17:03
"Вообще странно получается, с одной стороны чиновники озабочены настроениями в молодежной среде, с другой, дом2 официально крутят по ТВ и в сетях. Хорошо хоть Свидетелей Иеговых запретили." -
а) потому что чиновники озабачиваются для галочки;
б) нормальной молодежи пофик, чего там крутят по тв, и уж на дом2 точно
Л.Сулейманова Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:57
В моём доме много лет нет телевизора) смотрела пару серий дом2 лет десять назад

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