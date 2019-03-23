​Что делать, если подросток отбился от рук?

Елена Шилова работает в системе образования более десяти лет. Сейчас она специализируется на работе с одаренными детьми, проектировании, лидерстве, защите прав и интересов детей, являясь председателем общественного движения «Смена», координатором Детского Общественного Совета при уполномоченном по правам ребенка в республике Коми. На личной странице в «Вконтакте» она часто делится с родителями и коллегами образовательными лайфхаками, случаями из практики и советами.

С разрешения автора публикуем один из ее материалов для читателей портала siapress.ru:

Ко мне часто обращаются родители подростков с вопросами: «Что делать? Он/она совсем отбился от рук! Не выполняет свои обязанности! В школе двойки! Ничего не хочет и т.д».

Не секрет, что проблема отцов и детей во все времена была и будет актуальна. От этого никуда не деться...

Во-первых, не забывайте о том, что причин апатии подростка может быть несколько. Если вы уже исключили факторы здоровья, стресса, какого-то серьезного раздражителя, и у вас дома в принципе все в порядке, тогда, да — нужно что-то делать.

Попробуйте договориться. Четко определите обязанности всех членов семьи (да-да, и ваши-тоже).

Проговорите ваши семейные методы поощрения и каких-то приятностей. И также проговорите, что будет, если кто-то нарушает договор.

Помните о том, что ваш ребёнок-ребёнок поколения Z — это научно доказанный факт. Для таких ребят очень важно цифровое пространство. Поэтому, как вариант, важным аргументом для подростка станут:1. Смена пароля на домашнем wi-fi. 2. Временное отключение мобильного интернета. 3. замена смартфона на «тапочек» (очень серьезный шаг).

Ваш ребенок сейчас находится рядом? Спросите его, будет ли он ходить в школу с «тапочком» (устаревшим телефоном — прим.ред.)? В 80 процентах ответ будет — нет!

Вариант объясняющей фразы может звучать так: «Мы с тобой договорились... (о чем). Я договор сдержала, ты — нет. Ты не права. Поэтому я меняю пароль на домашнем wi-fi до тех пор, пока ты не сделаешь то, что должна сделать».

И тут, дорогие родители, важно сдержать слово. Сказали, смените пароль — смените. Сказали, что на два дня — значит терпите два дня.

Но будет здорово, если таких ситуаций не произойдет. Договаривайтесь, больше общайтесь и проводите время вместе.

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