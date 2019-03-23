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​Что делать, если подросток отбился от рук?

Елена Шилова работает в системе образования более десяти лет. Сейчас она специализируется на работе с одаренными детьми, проектировании, лидерстве, защите прав и интересов детей, являясь председателем общественного движения «Смена», координатором Детского Общественного Совета при уполномоченном по правам ребенка в республике Коми. На личной странице в «Вконтакте» она часто делится с родителями и коллегами образовательными лайфхаками, случаями из практики и советами.

С разрешения автора публикуем один из ее материалов для читателей портала siapress.ru:

Ко мне часто обращаются родители подростков с вопросами: «Что делать? Он/она совсем отбился от рук! Не выполняет свои обязанности! В школе двойки! Ничего не хочет и т.д».

Не секрет, что проблема отцов и детей во все времена была и будет актуальна. От этого никуда не деться...

Во-первых, не забывайте о том, что причин апатии подростка может быть несколько. Если вы уже исключили факторы здоровья, стресса, какого-то серьезного раздражителя, и у вас дома в принципе все в порядке, тогда, да — нужно что-то делать.

Попробуйте договориться. Четко определите обязанности всех членов семьи (да-да, и ваши-тоже).

Проговорите ваши семейные методы поощрения и каких-то приятностей. И также проговорите, что будет, если кто-то нарушает договор.

Помните о том, что ваш ребёнок-ребёнок поколения Z — это научно доказанный факт. Для таких ребят очень важно цифровое пространство. Поэтому, как вариант, важным аргументом для подростка станут:1. Смена пароля на домашнем wi-fi. 2. Временное отключение мобильного интернета. 3. замена смартфона на «тапочек» (очень серьезный шаг).

Ваш ребенок сейчас находится рядом? Спросите его, будет ли он ходить в школу с «тапочком» (устаревшим телефоном — прим.ред.)? В 80 процентах ответ будет — нет!

Вариант объясняющей фразы может звучать так: «Мы с тобой договорились... (о чем). Я договор сдержала, ты — нет. Ты не права. Поэтому я меняю пароль на домашнем wi-fi до тех пор, пока ты не сделаешь то, что должна сделать».

И тут, дорогие родители, важно сдержать слово. Сказали, смените пароль — смените. Сказали, что на два дня — значит терпите два дня.

Но будет здорово, если таких ситуаций не произойдет. Договаривайтесь, больше общайтесь и проводите время вместе.

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23 марта в 10:16, просмотров: 1530, комментариев: 6


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Комментарии:
6xz34e
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23 марта в 13:59
Ключевое слово-"терпите"...педагоги.
Сергей Б
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23 марта в 14:13
Комментарий удален модератором, так как оскорбляет автора и читателей сайта.
Сергей Б
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23 марта в 14:58
Ну ладно. Тогда так.
Может для объективности сделать сравнения с другими методиками воспитания детей нежели из-под палки? Например, как в еврейских семьях воспитывают. И прикинуть где больше одаренных детей получается.
йося
не нравится
24 марта в 20:02
Пороть надо, пороть!
Тут как то на медне одна мамзель на одном опозиционном телеканале название которого обозначает некие атмосферные осадки, на подобное предложение закатила глаза из последних сил изрыгув -тело неприкосновеннно, чуть ли не упала в обморок, так вот! пока мы будем слушать таких дур порядка не будет, а по сему пороть и еще раз пороть!
Сергей Б йося
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24 марта в 20:49
Йося, здесь речь не о сексе, а о детях. Перепутал малехо…
Сергей Б
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24 марта в 21:13
А так-то, если про детей, то до революции пороли, революция свершилась. В СССР пороли, перестройка свершилась. Страшно представить, что дальше будет. Вот с такими вот психологами, как Шипова, которая в принципе учит пороть – значит терпите.

Как-то смотрел как слонов ломают с детства, чтоб подчинялись. Привязывают, не кормят и каждый день дубасят палками. Слоны конечно не люди, ломаются и несут свою ношу до гробовой доски. Хотя-бы не быки, которых в консервы закатывают. Но и у слонов бывает – срываются и начинают топтать всех подряд.
kok
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25 марта в 14:23
На самом деле Шилова сказала одну очень важную фразу: "И тут, дорогие родители, важно сдержать слово."
Уж сколько я видел родителей, которые говорили, что ребёнок наказан, что не дадут ему в условный телефон поиграть. А потом через пару минут прогинались и делали так как хотел ребёнок. Потом и удивляются, что их дети не слушаются.

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