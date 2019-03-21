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​Король Оранжевое лето, голубоглазый джентльмен

…Именно так: мальчуган подрос, но по-прежнему готов петь куплеты.

Валерий Сюткин на концерте в ДИ "Нефтяник", Сургут. Фото автора
Валерий Сюткин на концерте в ДИ "Нефтяник", Сургут. Фото автора

В сургутском ДИ «Нефтяник» с сольным концертом побывал Валерий Сюткин, который дал мастер-класс по организации выступлений поп-звезд. Так, шоу началось практически без опоздания (несколько минут не считаем) — артист поприветствовал публику, и… Вот тут, скажу честно, мне стало немного страшно за то, что нам предстояло слушать в течение следующих двух часов: судя по голосу, героя вечера, похоже, сразила простуда. Впрочем, на первой же песне оказалось, что все в порядке: в россыпи хитов звучал все тот же Валерий Сюткин, разве что с несколько «подостывшим» голосом. Общаясь с аудиторией, музыкант обозначил свой нынешний вокал как «доверительный сип» и всей программой, представленной в этот вечер, подтвердил старое наблюдение: большому артисту совершенно необязательно быть великим вокалистом. Достаточно хитов — и умения их преподнести.

Манера Сюткина известна: весельчак и балагур, он прекрасно понимает, что концерт — это не только точно сыгранные ноты. В перерывах между шлягерами музыкант общался с залом, рассказывая истории из жизни. Знали ли вы, например, что блюз «Я то, что надо» был «доведен до кондиции» на даче у Макаревича, когда «машинист» посоветовал коллеге заменить пафосное «Я твой герой» на что-то более интересное? Продолжая истории о «Машине Времени», Сюткин не без гордости объявил, что в репертуаре группы имеется «Шанхай-блюз», текст которой написал именно он — это притом, что в «Машине» все тексты принадлежат перу исключительно Макаревича (естественно, уникальный номер тут же был представлен вниманию зала). Меня, правда, более всего сразило ранее не замеченное наблюдение: название песни «Любите, девушки, простых романтиков» складывается в аббревиатуру ЛДПР; если верить артисту, все 25 лет жизни песни он об этом и сам не догадывался, а просветило его молодое поколение на одном из недавних концертов. И так далее, и так далее.

Главной все же осталась именно музыкальная часть представления. С места в карьер Валерий Сюткин сыграл с десяток золотых шедевров группы «Браво», прекрасно понимая, что именно этого от него ждет зал: были и «Король Оранжевое лето» с заменой мальчугана на джентльмена, и «Вася», и «Стильный оранжевый галстук», и даже нечасто исполняемый «Заполярный твист»; были, в общем, все гимны пилотам-самолетам, с которыми ассоциируется «стиляжий» период «Браво». Что немаловажно, уважительный подход к собственному творческому наследию и публике не позволил музыканту грузить аудиторию экспериментами со звучанием: песни игрались в аранжировках, максимально приближенных к оригиналам, — с безукоризненной техникой высококлассных инструменталистов «Рок-н-ролл бэнда».

Дабы не превращать вечер в чествование исключительно «Браво», Валерий Сюткин сыграл и сольные вещи, которые, возможно, на контрасте показались не столь же яркими, но были совершенно точно так же узнаваемы и любимы: «42 минуты», «Радио ночных дорог», «Семь тысяч над землей», «Москва-Нева»… Данью ретро-стилистике стало исполнение «Черного кота», «Ребят семидесятой широты» и… Rock Around The Clock. От презентации неизвестных публике песен Сюткин отказался, сыграв лишь одну новую — легкомысленное посвящение советской кинозвезде Любови Орловой, и тут же самокритично заявив, что больше проходных номеров в программе не планируется.

Так оно и было: в течение почти двух часов это был шквал эмоций, хорового пения и счастья. По словам Валерия Сюткина, именно это и делает артиста артистом: не умение правильно и технично петь, но умение рассказывать истории песнями, держать внимание и, как бы это ни было банально, дарить радость. Наверное, неслучайно его концерт прошел именно 20 марта — в Международный день счастья. Его эпицентром в Сургуте оказался именно «Нефтяник».

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Сегодня в 20:11, просмотров: 85, комментариев: 0


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