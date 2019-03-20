​Уйти, не уходя

Нурсултан Назарбаев показал, как это может быть. Тебе 78 лет, ты Отец нации, ты устал и уходишь. В один день. Но остаешься – главой партии, председателем Совета нацбезопасности, членом Конституционного совета. Это – не свадебное генеральство, а возможность контролировать основные моменты.

Новый президент молниеносно принес присягу и тут же предложил – переименовать Астану в Нурсултан, назвать все главные улицы городов Казахстана именем первого президента, поставить прижизненный памятник, оставить портреты Назарбаева во всех кабинетах. Да, еще присвоил отставнику звание Народного героя Казахстана.

Кстати, место нового президента Касым-ЖомартаТокаева в Сенате заняла дочь Назарбаева. Теперь она – номер один в списке претендентов на верховную власть, если что.

Когда уходил Ельцин, он просто ушел. И оставил Путина, пусть и формально, с приставкой «и.о.» - до выборов. Назарбаев же показал, что в постсоветских реалиях XXI века такая хитрая двухходовочка с доверием на слово – слишком безответственный и легкомысленный поступок.

На наш, евроазиатский размер, все эти улицы, города и памятники – все же небольшой перебор. Хотелось бы, по крайней мере, так думать. Куда важнее сохранить преемственность, которая, как известно, гарант стабильности. В этом смысле опробованная Ельциным и усовершенствованная Назарбаевым технология «я устал, я ухожу» – вполне себе рабочий инструмент.

Тот же президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, которому недавно стукнуло 82 года, не просчитал ситуацию – и просчитался. Захотел участвовать в выборах, получил массовые протесты и теперь выборы пройдут без него. А так – вырастил бы преемника, посадил вторым номером, отказался в его пользу и… не факт, что не получил бы еще большие массовые протесты. Горячий там, в Магрибе, народ, не то что у нас. Поэтому, возможно, наши технологии только у нас и работают – ведь под них нужно подготовить гражданское самосознание.

Перед отставкой Назарбаев поговорил по телефону с лидерами России, Беларуси, Армении, Киргизии и Узбекистана. СМИ отмечают, что четверо собеседников «выразили сожаление» в связи с отставкой, а Путин сожаления не выразил. Все правильно. Чего сожалеть, тут, наоборот, поздравить нужно. Уйти, не уходя – это дорогого стоит.

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