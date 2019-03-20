​Смеяться после слова «лопата»!

Во вторник, 19 марта, в вечерней итоговой программе одного из сургутских телеканалов вышел замечательный сюжет. Замечателен он тем, что он ознаменовал новую веху в позиционировании главы города как такого «крутого хозяина» по аналогии с белорусским «Батькой». В мизансцене сюжета были задействованы три главных героя: глава города Сургута Вадим Николаевич Шувалов, директор департамента городского хозяйства Роман Алексеевич Богач и лопата штыковая, ГОСТ 19596-87.

Тема сюжета строилась на проблемах, с которыми сталкиваются коммунальщики при уборке придомовых территорий. В какой то момент Вадим Николаевич очень, очень старясь выглядеть суровым, время от времени поглядывая на Богача, посетовал, что: «Если вы как человек отвечающий за порядок в городе, не можете его обеспечить, то берите лопату и убирайте дворы сами». После сказанных слов глава передал лопату, черенок которой маячил на протяжении всей мизансцены, усердно кивающему головой Роману Алексеевичу, который, в свою очередь, секунду подержав ее в руках, поставил орудие труда обратно в сугроб.

Ну, что ж, логика пиарщиков понятна. И так как с одной стороны я отношусь к Вадиму Николаевичу с глубоким почтением, а с другой, как и все дилетанты-неудачники, люблю давать не прошенные советы, позволю себе обратить внимание людей, отвечающих за публичное позиционирование главы на несколько аспектов.

Аспект художественный. Господа, простите! Ну уж очень притянуто за уши. Не убедительно. Сыграно плохо. И черт побери, эта лопата должна появляется неожиданно, что подчеркнет кульминацию и весь драматизм момента, а не маячить перед глазами зрителя все время подсказывая ему финал сцены.

Аспект эффективности управленческих решений. Позиционирование главы как человека решительного, если хотите – крутого хозяйственника, который не намерен терпеть неповоротливость своих подчиненных, не означает, что при этом он (глава) принимает непродуманные и неэффективные решения. Ну вот посудите сами, что приказывает Вадим Николаевич. Он приказывает директору департамента городского хозяйства, который осуществляет всю координацию деятельности большой структуры, вместо пересмотра эффективности работы ведомства взять лопату и самому убирать дворы. Я не спорю, Роман Алексеевич производит впечатление сильного мужчины, но все равно Богач с лопатой по производительности труда будет несколько уступать специализированной технике. И пока директор департамента будет вести неравную борьбу с сугробами, работа департамента просто будет развалена полностью. Вот к чему приведет приказ Шувалова.

Правовой аспект. Бьюсь об заклад, что в должностной инструкции Романа Алексеевича не сказано ни слова, что он должен лично при помощи лопат и других орудий труда убирать дворы. А это означает, что устный, но все-таки приказ Вадима Николаевича выходит за рамки его должностных полномочий. А это уже может квалифицироваться как превышение должностных полномочий как максимум, и нарушение кодекса об этике как минимум. А еще Роман Алексеевич этот пассаж при камерах может расценить как публичное унижение своей чести и достоинства – как человека и гражданина, так и должного лица при исполнении. Хотя не бывает худа без добра. Теперь у Романа Алексеевича козырь в аппаратной борьбе, вернее два.

Аспект непослушания. Господа! Ну доводите до конца начатое. Если Вадим Николаевич вручил лопату Роману Алексеевичу, а тот, понимающе кивая, ее взял, то покажите хоть несколько кадров, где Роман Алексеевич бросился выполнять приказ, раскидывая кучи снега. Вместо этого Роман Алексеевич, подержав лопату секунду, воткнул ее обратно в сугроб, показав таким образам главе и зрителям, что ему как будто плевать на приказы Вадима Николаевича. А это, простите, не куда не годится! Что подумает обычный зритель? Только одно: «Мэра то никто не слушается!» Господа, это не допустимо!

В конце хотел бы поблагодарить всех кто принимал участие в подготовке вышеописанного сюжета. Он мне помог отвлечься и отдохнуть от тяжелого рабочего дня. И пожелать удачи пиар-команде в деле позиционировании главы как «крутого хозяйственника». А так как Вадим Николаевич бесконечно добрый и ласковый человек, это будет весьма трудная задача.