​Шнуров, выходи!

В Сургуте прошел концерт группировки «Ленинград». Шоу было действительно драйвовым. Думаю, и сам лидер группы Сергей Шнуров, впервые приехавший в Сургут, остался доволен — во время выступления он ассоциировал песню «Супер гуд» с названием города и даже сделал об этом пост в Instagram.

Душевное выступление «Ленинграда» длилось около двух с половиной часов и состояло из трех отделений. Группа выстраивала диалог с залом, проводила интерактивы и выкладывалась на полную.

Общее впечатление от концерта испортил только быдло-контингент — та самая прослойка людей, которые, платя за услугу, считают, что им все вокруг должны.

Начало мероприятия было запланировано на 19.00. «Ленинград» вышел на сцену Ледового дворца в 19.35. Люди, ранее бывавшие на концертах, знают, что организаторы сохраняют получасовую задержку музыкантов, чтобы все зрители успели пройти очередь, спокойно переодеться и настроиться на выступление.

В Сургуте концертная культура, как выяснилось, отсутствует. Поэтому уже в 19.10 из толпы слышались выкрики: «Шнур, выходи», «Хватит бухать» и прочее.

Больше всего меня впечатлила компания, стоявшая по соседству со мной. Мужчины попивали разбодяженную с алкоголем колу, которую им неведомым образом удалось пронести через досмотр, и, пригибаясь, курили электронные сигареты.

Незадолго до выхода группировки возмущенные зрители стали громко рассуждать, почему это они должны стоять и ждать артистов, пока те выпивают, сидя в уютных гримерках.

Мол, никакого уважения нет у этого Шнура к поклонникам, споет наверняка пару песен и пойдет дальше отдыхать — и это за такие деньжищи!

Кульминацией стали оскорбительные выкрики, содержащие обсценную лексику, в адрес лидера «Ленинграда».

Красок добавляла беспочвенная грубость и угрозы физической расправы от одних зрителей в адрес других. Но если агрессию по отношению к незнакомым людям я с натяжкой понять могу, то возмущение артистом, которого ждешь и любишь, остается для меня чем-то необъяснимым.