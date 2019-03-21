Сургутский ж/д вокзал зарастает мусором из-за проблем в клининговой компании // ФОТОРЕПОРТАЖ

Клининговая компания ООО «Гидроспецпром», обслуживающая ж/д вокзал Сургута, задерживает зарплату сотрудникам и теряет персонал. Это сказывается на качестве уборки территории.

Об этой проблеме СИА-ПРЕСС рассказал сургутянин Михаил Ловушков, который трудился в организации дворником (с октября 2018 года по февраль 2019 года) и которому, по его словам, заработную плату перестали выплачивать еще в декабре прошлого года. Долг клининговой компании перед сотрудником составляет 34 тысячи рублей.

«Заработную плату не выплатили многим людям: уборщикам, дворникам. Никто официально не трудоустроен, поэтому обратиться за помощью нам некуда, — объясняет Ловушков. — От этого страдает качество уборки. Сейчас с 8 утра до 5 часов вечера территорию убирают пациенты из реабилитационного центра: бывшие наркоманы и алкоголики. А остальное время — никто».

Информацию Михаила СИА-ПРЕСС подтвердили и бывшие сотрудницы-уборщицы: Татьяна Зубанова (ей за январь и февраль так и не заплатили 25 тысяч рублей), Тамара Козлова (не получила часть зарплаты за декабрь 2018 года, всю за январь и февраль 2019 года, общий долг 33 тысячи рублей), а также Фаина Турсукова (долг за январь и февраль почти 37 тысяч рублей). И это далеко не все люди, которые остались без честно заработанных средств.

При этом начальник участка ООО «Гидроспецпром» Игорь Игаршин (из Екатеринбурга) в первой телефонной беседе с СИА-ПРЕСС заявил, что задолженности перед сотрудниками нет: «На самом деле зарплата ему (Михаилу Ловушкову — прим. ред.) была выплачена, но бригадир почему-то ее не выдала. Она была перечислена в середине января. Бригадир решила денежки себе, так сказать, присвоить и пропасть. Я с этим делом обязательно разберусь. Остальные все получили, задолженности перед сотрудниками нет». Игаршин же заверил, что проблем с качеством предоставляемых ж/д вокзалу клининговых услуг, нет: «У нас есть задачи, которые мы выполняем. Есть определенное количество людей, которых мы содержим. Персонала достаточно».

Корреспондент СИА-ПРЕСС связался Светланой Панкратовой, которую Игаршин обвинил в присвоении денег. Сургутянка не отрицает, что забрала часть средств из перечисленных, но сделала это, так как тоже не получала зарплату, а деньги были нужны по срочным семейным обстоятельствам: «Я забрала свои заработанные деньги. Остальные перечислила уборщицам. На данный момент мне до сих пор не выплатили 35 тысяч рублей, — рассказывает Панкратова. — Женщинам, убирающимся по залам, должны в совокупности платить 165 тысяч в месяц, а дворникам — 60 тысяч. Но зарплату постоянно задерживают, а дворникам вообще почти ничего не выплачивали. Сейчас, по моим данным, уборщицам должны 130 тысяч за январь, и 165 тысяч — за февраль».

На момент публикации Игорь Игаршин уже прибыл в Сургут, чтобы решить вопрос по задолженностям. «Остатки задолженности за декабрь — десять тысяч, мы вчера выдали, — рассказал он СИА-ПРЕСС. — За январь сегодня или в субботу выдадим. Расчет за февраль будет на следующей неделе. Суммы не такие, [они меньше тех], которые назвала Панкратова».

С дворниками ситуация еще не прояснилась — «очень много подводных камней». Игаршин считает, что некоторым из них зарплату не выдали вполне обосновано: «С Ловушковым пока не понятно. Хотим его увидеть, поговорить, посмотреть видео, как он работал. Говорят, что он техзадание не выполнял. Остальные дворники, которым не выплатили зарплату, насколько я выяснил, не работали, а «прохлаждались». Те, кто работал — деньги получили».

Также представитель компании опроверг слова своих экс- и действующих сотрудников о задержках заработной платы: «Это полная чушь. Если задержки и возникают, то максимум десять дней длятся. И то об этом все предупреждены».

Дабы оценить, как эта сложная ситуация повлияла на чистоту вокзала, корреспонденты СИА-ПРЕСС прогулялись по этой территории ранним утром 18 марта. Компанию составил Михаил Ловушков он подсказывал, на что обратить внимание.

Комментарий от начальника вокзала Елены Загорских на момент публикации получить не удалось. Мы опубликуем его позднее.

Для справки: По данным rusprofile.ru ООО «Гидроспецпром» работает с декабря 2010 года. Общая сумма госконтрактов — 2,4 млрд рублей. 803,1 млн из которых — от ОАО «РЖД».

Фото: А. Андронов

Мусорки на входе в вокзал переполнены

Поэтому мусор и окурки валяются повсюду

Слева у выхода на перроны настоящая свалка





На путях мусора не меньше. Сказывается отсутствие достаточного количества урн

А те, которые есть — тоже переполнены