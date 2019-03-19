​Открытие гипермаркета «Леруа мерлен» в Сургуте перенесено на 2020 год

Гипермаркет «Леруа мерлен» в Сургуте откроют не раньше 2020 года. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщила директор по развитию компании Елизавета Лисюкова. Перенос сроков захода на югорский рынок она назвала «нормальной ситуацией при реализации таких больших проектов».

Ожидалось, что французская сеть зайдет на сургутский рынок весной 2019 года. Перенос сроков открытия в этот раз источники агентства, близкие к компании, связали с бюрократическими препонами. Однако в ООО «Леруа мерлен» эту информацию не подтвердили.

«Открытие магазина в Сургуте планируется в первой половине следующего года», — сказала ИА СИА-ПРЕСС Лисюкова, объяснив перенос первоначальных сроков с затянувшимся процессом оформления документов. «Сейчас у нас [с администрацией города] идет нормальный процесс», — подчеркнула она.

В пресс-службе администрации Сургута также подтвердили, что необходимые разрешения компании, в числе которых технические условия, выданы, процесс строительства идет.

Соглашение о сотрудничестве между главой администрации Сургута Вадимом Шуваловым и директором по региональному развитию «Leroy merlin vostok» Кшиштофом Ткачиком было подписано в ноябре 2017 года. Планировалось, что строительный магазин откроется в экономической столице Югры весной 2019 года. Это должно было принести городу более 200 рабочих мест.

Уже тогда ходили слухи, что строительство гипермаркета противоречит интересам бизнес-структур семьи Кандаковых. Именно они якобы несколько лет препятствовали появлению в Сургуте главного конкурента якорного арендатора «Сургут Сити Молла» гипермаркета «Оби». Источники siapress.ru в 2017-м году заявляли, что между семьей Кандаковых и администрацией Сургута по этому поводу наконец-то заключено «джентльменское соглашение».

Стоит отметить, что приход на рынок «Леруа мерлен», придерживающейся политики «низкие цены каждый день», всегда меняет его структуру: местные игроки зачастую не выдерживают конкуренции и вынуждены закрываться. Поэтому сложившаяся в Сургуте ситуация типична для российских городов. Впрочем, это не мешает французской сети развиваться — с 2004 года в открыто 92 магазина в 44 городах России. По собственным оценкам, она заняла около 13 процентов российского рынка DIY.

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