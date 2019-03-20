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​Сбербанк хочет взлететь на Utair?

Фото авиакомпании Utair
Фото авиакомпании Utair

Мы недавно подробно разбирали проблемы Utair, связанные с приостановкой выплат по синдицированному кредиту на 19 млрд руб., выданного авиакомпании 11-ю банками. Развитие событий остановилось тогда на предоставлении кредиторам новой бизнес-модели Utair, из которой стало бы видно, как компания собирается жить дальше. Кредиторы, в свою очередь, должны этот план финансового оздоровления всесторонне изучить и вынести свой вердикт из разряда «казнить нельзя помиловать».

Что предложила Utair?

На данный момент документ презентован банкам, те его изучают. Официальных комментариев нет, они предположительно появятся совсем скоро, в двадцатых числах марта, после проведения встречи менеджмента Utair с представителями банков-кредиторов. Но кое-что о содержании предложенной концепции уже известно.

Во-первых, в документе не обозначен немедленный возврат к обслуживанию долга, но идет речь о необходимости привлечения новых заемных средств для финансирования оборотного капитала. Что или кто может послужить источником нового займа – вопрос открытый. Во-вторых, говорится о реструктуризации лизинговых соглашений. В-третьих, указана модель поведения на рынке, которая должна стимулировать рост прибыли – это агрессивная конкуренция в сегменте лоукост-перевозок, где основным игроком является «Победа».

Отдельно заметим, что Utair не отказывается от планов покупки крупной партии самолетов из проблемного семейства Boeing-737 Max, разве что общее число лайнеров сократилось с 30 до 20.

Про деньги и процессы

Пока официальные представители сторон заняты анализом и переговорами, давайте попробуем сами понять, что хорошо и что не очень для небезразличного нам перевозчика. Начнем с того, что компания не хочет немедленно возобновить платежи – это как раз нормально. Прекратив обслуживание части долга в декабре, Utair обещал возобновить процесс летом, когда дела в авиаперевозках сезонно пойдут в гору. Теперь это – предмет переговоров, и было бы странно заранее сдавать позиции.

Привлечение новых заемных средств – также очевидное решение для гарантий бесперебойного обеспечения операционной деятельности. Вопрос лишь в том, где их взять и на каких условиях. Нынешние кредиторы делятся на крупных и мелких. Мелким интересней вернуть средства максимально быстро (например, «Уралсиб» предлагал партнерам по синдицированному кредиту выкупить свою долю), крупным важнее сохранить принципиальную возвратность средств – и тут тоже есть поле для переговоров.

Основной кредитор «ЮТэйра» – Сбербанк, ему авиакомпания должна 30 из 56 млрд. руб. общего долга. Ситуация напоминает ту, когда охотник поймал медведя, который его не отпускает. Элегантный выход для банка – обменять долги на акции. В начале года такой план точно был в разработке и укладывался в историю о том, как Сбербанк и ВТБ взялись за реализацию идеи Владимира Путина о создании межрегиональной авиакомпании, способной отвлечь воздушный траффик от столичного авиаузла. Даже называлась цифра, которую банки были готовы потратить на создание такой авиакомпании – 1 млрд. долларов, что вполне созвучно с долгами Utair.

Однако, позже идею создания государственного перевозчика на базе Utair перехватила (по крайней мере, в медиа-пространстве) губернатор ХМАО Наталья Комарова. Это сигнал, что нынешние акционеры авиакомпании – Сургутнефтегаз, ХМАО и Тюменская область – не хотят расставаться с этим активом, пусть и обремененным долгами. Соответственно, реализация допфинансирования так или иначе ложиться на их плечи.

Если только все заинтересованные стороны – Utair, СНГ, ХМАО, Тюменская область, Сбербанк, ВТБ – не играют на одном поле, что вполне может быть с учетом того, что об этом их могли попросить в Кремле. Это чистой воды наше допущение, но оно вполне укладываются в существующую логику бизнес-процессов, когда частный бизнес переходит в статус государственного при поддержке крупнейших банков, берущих на себя финансовые риски.

Победить «Победу»

Впрочем, о смене статуса и/или акционеров в новой бизнес-модели, кажется, не сказано ни слова. Зато там сделана ставка на конкуренцию с «Победой» за рынок дешевых перелетов. Отсюда становится понятно, почему Utair не спешит отказываться от покупки новых Boeing 737 Max – это идеальный вариант для достижения максимальной эффективности полетов. Если их безопасность будет гарантирована, можно даже попытаться добиться от американцев приличной скидки, поскольку часть авиакомпаний все равно уйдет к семейству AirbusNEO. И в сокращении издержек наземного обслуживания Utair и «Победа» вполне могут конкурировать на равных.

Но в плане финансового демпинга возможности «дочки» «Аэрофлота», не отягощенной столь серьезными долговыми обязательствами, куда выше. Другими словами, если на рынке станет по-настоящему горячо, «Победа» может включить демпинговый механизм, лишь бы только выкинуть конкурента из борьбы. Это серьезный аргумент, о котором наверняка вспомнят во время предстоящих (или уже идущих) переговоров.

Последнее, что наверняка известно из содержания плана финансового оздоровления – это попытка реструктуризации лизинговых платежей. Тут в дело вступает все те же Сбербанк («Сбербанк-лизинг») и ВТБ («ВТБ-лизинг»), с которыми Utair подписывал соглашения еще в докризисные времена. Очевидно, что у лизинговых компаний есть весьма действенный инструмент воздействия на неплательщика – это банальное изъятие принадлежащего им имущества, так что и тут маневр авиакомпании на переговорах весьма ограничен.

Сбербанк решает?

В общем и целом, как ни крути, основные карты на руках у крупнейшего кредитора – Сбербанка. Перебить их может разве что заинтересованная позиция государства (напомним, что основной акционер Сбербанка – Центробанк РФ). Очевидно, что правительство ХМАО в желании сохранить статус кво пытается воздействовать именно на эту позицию. Или же – повторюсь – все крупнейшие участники переговоров заинтересованы в одном и том же. Так ли это, и в чем именно выражается интерес переговорщиков, надеюсь, скоро узнаем.


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20 марта в 07:35, просмотров: 1425, комментариев: 2


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
20 марта в 08:27
Припоминаю слоган СССР -"Летайте самолетами аэрофлота!" и "Храните деньги в Сбербанке!".
Мудрец
не нравится
20 марта в 08:56
"нынешние акционеры авиакомпании – Сургутнефтегаз, ХМАО и Тюменская область – не хотят расставаться с этим активом, пусть и обремененным долгами. Соответственно, реализация допфинансирования так или иначе ложиться на их плечи." Не совсем так. Они бы с удовольствием избавились от акций этой крайне проблемной компании, но! Кто их сейчас купит? Да и дадут ли этим нынешним акционерам избавиться от акций - большой вопрос. Но самое интересное не это. А вот то, что на очередном годовом общем собрании акционеров 30 июня будут переизбирать гендиректора! Неужели всё тот же Мартиросов останется у руля?! Если так, то лучше не будет, и ЮТэйр всё так же будет катится неуклонно вниз. Если назначат кого-то нового -шансы появятся.

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