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Дума Сургутского района провела выездное заседание в Лянторе

Фото: Дума Сургутского района
Фото: Дума Сургутского района

На прошлой неделе Дума Сургутского района провела традиционные выездные депутатские слушания. На этот раз местом сбора народных избранников стал Лянтор. Перед стартом слушаний депутаты осмотрели несколько важных для города объектов социальной и коммунальной сферы. В первую очередь, участников слушаний интересовало состояния водоочистных (ВОС) и канализационных (КОС) сооружений.

Что с водой?

В Лянторе продолжается масштабная реконструкция ВОС, которую начали в прошлом году. Всего на проект планируется потратить 360 миллионов рублей из бюджета Сургутского района. Сейчас подрядчиком, компанией «Мармитекс», ведутся работы в одном из цехов предприятия, где укрепляют фундамент и пол для установки нового оборудования. На данный момент готовность проекта составляет 21 процент, а закончить реконструкцию должны в декабре 2020 года. Благодаря этому ВОС сможет обрабатывать 16 тысяч кубометров воды в сутки.

«По водоочистным сооружениям у нас все нормально, подрядчик ведет работы по графику и даже немного его опережает. Так что должны сдать объект вовремя, а если удастся решить некоторые вопрос с финансированием, то, может быть, даже и раньше», – рассказал журналистам председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк.

Канализация проблемы

По-другому дело обстоит с канализационными сооружениями Лянтора. Они были построены в 1986-1989 годах и с тех пор не проходили через модернизацию. По всем регламентам, срок службы КОС составляет 15 лет, но они работают уже 31 год, из-за чего все оборудование предприятия имеет износ в 100 процентов. Техническое состояние сооружений уже не позволяет проводить очистку воды в соответствии с нормативами – она не проходит по четырем критериям лабораторной оценки.

«Многое будет зависеть от цифр. Согласно прогнозу, до 2030 года численность населения Лянтора должна достигнуть 50 тысяч человек. Исходя из этого и надо обсуждать, как подтягивать ВОС и КОС. Модернизация – это по сути капитальный ремонт всего объекта с заменой оборудования. Все-таки технологии 30 лет, и она уже не соответствует современным стандартам. Я считаю, что ключевым вопросом здесь является договоренность с округом. Только после этого можно будет обсуждать», – поделился своими соображениями с корреспондентом СИА-ПРЕСС депутат Думы Сургутского района Валерий Мошковский.

На проектно-изыскательские работы (ПИР) по модернизации канализационных сооружений требуется около 25 миллионов рублей. При этом, по предварительной оценке, на реконструкцию может уйти около 460 миллионов рублей.

«Это проблемный для нас вопрос. Формально, реконструкция КОС включена в Стратегию социально-экономического развития Сургутского района до 2030 года. Пока решения нет, нужно собирать технический совет и там уже обсуждать наши действия по КОС», – объяснил Анатолий Сименяк.

Все на хоккей

Депутаты Думы Сургутского района в ходе своего визита не обошли своим вниманием и спортивные объекты. Они посетили один из двух крытых хоккейных кортов, «Энергия», который в этом году администрация Лянтора собирается оснастить асфальтобетонным основанием. Это позволит использовать объект круглогодично.

Помимо асфальтобетонного основания, корт оснастят и безопасным прорезиненным покрытием. То же самое планируют сделать и на втором крытом хоккейном корте – «Штурме». Все это позволит обеспечить жителей Лянтора современными спортивными объектами. Сейчас внутри корта уже появилось два модульных блока, в которых разместились кафе и раздевалка.

«Депутатами Думы Сургутского района на бюджетной комиссии было принято решение выделить денежные средства на благоустройство «Энергии» и «Штурма», способствующее использованию этих площадок круглый год. Остальные сопутствующие вопросы – в процессе решения», – отметил Анатолий Сименяк.

Навести мост

В ходе слушаний сотрудники администрации Лянтора и депутаты Думы Сургутского района обсудили один из будущих проектов, который имеет важное инфраструктурное значение для Лянтора – мост на улице Северная. В 2014 году обследование моста показало, что его техническое состояние несет угрозу для безопасности дорожного движения и ему требуется капитальный ремонт.

«Проблема есть, конечно, но сейчас администрация Сургутского района направила в Сургутнефтегаз обращение на имя генерального директора предложение внести мост в договор с нефтегазовой компанией на совместный ремонт и обслуживание. Дело в том, что этот мост имеет важное транспортное значение как для города и района, так и для самого Сургутнефтегаза. Он фактически связывает Лянтор с Сургутом другими населенными пунктами района», – рассказал Анатолий Сименяк.


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Сегодня в 20:33, просмотров: 141, комментариев: 0


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