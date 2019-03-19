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В Югре митинги, подобные якутским, вряд ли возможны

В Якутии прошел многотысячный митинг с требованием наказать виновных в изнасиловании местной жительницы. Жители Якутска полагают, что ими являются выходцы из Средней Азии. Неожиданно к митингу присоединились глава республики Айсен Николаев и мэр региональной столицы Сардана Авксентьева. Уральский политолог Федор Крашенинников специально для СИА-ПРЕСС прокомментировал ситуацию и оценил, возможно ли подобное в Югре.

Уже давно все говорят о том, что у нас бардак с миграционной политикой со Средней Азией. Это связано исключительно с политической позицией федеральной власти дружить с этими странами, не вводя визовый режим. Якобы если ввести его, то развалится иллюзия Евразийского чего-то там.

С другой стороны, визовый режим нужен, но не потому что киргизы или таджики или кто-то еще плохой – они не хуже, чем любой другой народ. Вопрос в том, что свобода перемещения людей предполагает, что не очень хорошие люди, а также те, известен в своих краях дурным поведением, могут спокойно перемещаться по России. Мера спасения в такой ситуации – признание очевидного факта, что нужно контролировать миграционные потоки.

Естественно в разных местах очень разная степень напряжения по этому вопросу. Наверное, в Якутске ситуация вышла из-под контроля. Но не нужно забывать, что Якутия – это все-таки национальная республика, а такие регионы имеют немножко больше прав, чем обычный субъекты федерации. Сложно представить себе такую акцию где-нибудь в Ивановской области, и чтобы губернатор вышел со словами: «Мы русские, и это наша земля». Это будет скандально, не один губернатор так сделать не посмеет. А вот в Якутии можно сказать: «Мы, якуты, тут с русскими живем, а вы ведите себя прилично».

Если предположить такую стихийную акцию жителей где-нибудь в Югре, то тут опять же встает вопрос об отношении к ней власти. Я не могу предположить, что выйдут коренные народы и скажут: «Мы ханты, это наша земля». Потому что их не очень много, и они «царствуют, но не правят». Власть принадлежит таким же чиновникам, что и в остальной России. Поэтому если у вас случится что-то подобное, то власть окажется в очень странном положении: выступить против приезжих крайне сложно, потому что все приезжие. Думаю, региональное руководство Югры просто не даст подобному произойти и попытается погасить проблему на низовом уровне.


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Сегодня в 17:59, просмотров: 289, комментариев: 1


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Комментарии:
kosha
не нравится
Сегодня в 22:36
И не только со средней азией , но и другими бывшими.

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