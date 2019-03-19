Для кого новые законы?

Окончательно принят закон об оскорблении власти в интернете. Президент подписал его вместе с законом о «фейк-ньюс». Меня как главного редактора спрашивают: что поменяется в работе портала siapress.ru и СМИ в целом? Отвечу: ничего не поменяется, так как эти новые законы в большей степени не про нас, журналистов, а про вас, дорогие читатели.

Пресса в России зарегулирована давно, а если кто случайно заплывает за буйки, то быстро получает «подсказку» от Роскомнадзора с рекомендацией следовать правилам. С новыми законами, вероятно, нам предстоит чуть внимательнее следить за комментариями наших пользователей – хотя модераторы итак пресекают массу оскорблений в адрес кого бы то ни было на портале. В остальном будем работать как раньше – давать информацию со ссылкой на источники, запрашивать комментарии у сторон конфликта и выдерживать спокойный публицистический стиль. Для каких-то крайних случаев прописаны сутки на то, чтобы удалить страшный и нарушающий новые законы материал с сайта.

Другое дело – посты и другие высказывания в соцсетях. Их, в отличие от выживших за последние годы и до сих пор работающих СМИ, много — десятки миллионов. Для их поиска не нужны особые технические навыки. Обычный человек, пишущий в соцсетях, едва ли имеет на расстоянии вытянутой руки адвоката и не представляет себе, как защищаться в случае уголовных обвинений. И самое главное – практика показывает, что если есть статья, то будут и дела.

Берегите себя, дорогие читатели.

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