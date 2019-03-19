​Считается ли кражей присвоение найденного телефона?

«На моего 16-летнего сына завели уголовное дело за кражу чужого сотового телефона. Он рассказал, что увидел, как незнакомая ему девушка оставила его на скамейке в торговом центре и ушла. Сын взял оставленный телефон, то есть он его нашел, а не украл»

Возбуждение уголовного дела является обоснованным. Согласно действующему законодательству хищение — это противоправное безвозмездное изъятие и/или обращение чужого имущества в пользу виновного.

В указанном случае имело место противоправное обращение в свою пользу оставленного имущества. Если вещь найдена в помещении или транспорте, она подлежит возврату собственнику, либо владельцу этого помещения или транспортного средства.

В рассматриваемом случае принадлежащий девушке телефон был оставлен на территории торгового центра, в котором есть администратор и сотрудники службы безопасности.

Следовательно, обнаружив оставленный девушкой телефон, молодой человек объективно имел возможность сообщить им о своей «находке», однако этого не сделал, что указывает на наличие у него умысла на хищение чужого имущества.

«В каких случаях и на каких должностях работнику может устанавливаться ненормированный рабочий день?»

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом компании, принимая в учет мнение представительного органа работников.

Сотруднику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем/сменой.

Читайте предыдущий материал этой рубрики: Кто должен оплатить имеющийся долг за коммуналку после продажи квартиры?