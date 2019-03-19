​Зачем взрослому зрителю кукольный театр?

20 марта в малом зале Сургутской филармонии театр актера и куклы «Петрушка» покажет спектакль «Шарманка» по пьесе Андрея Платонова. Несмотря на возрастное ограничение постановки — 16+, судя по онлайн-кассе театра, на премьере будет аншлаг.

Корреспондент информационного агентства СИА-ПРЕСС побывал на репетиции и пообщался с создателями спектакля о том, почему Сургуту необходимы кукольные постановки для взрослых.

Оригинальное прочтение пьесы Платонова

Режиссёр-постановщик «Шарманки» Галина Коптяева рассказала, что основные идеи, озвученные Андреем Платоновым в 30-е годы прошлого столетия, остаются актуальными и сегодня.

«Пьеса Платонова — о человеке, душе, смысле жизни. Автор поднимает важные вопросы: нужно ли продавать душу и обслуживать бюрократический аппарат, как творческому человеку найти свое место», — отметила в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС Галина Коптяева.

Чтобы объяснить актеру, какие эмоции нужно передать голосом и мимикой, во время репетиции режиссёр-постановщик делала отсылки на сургутские события.

«Представь, ты пытаешься изменить текущую ситуацию. Будто только что говорили — в Сургуте построят театр!», — восклицает она.

Уникальные куклы

Создатели спектакля пояснили, что для освоения столь функциональных кукол потребовалось немало времени.

«Они умеют моргать, шагать, летать. Работать с такими куклами сложно, но мы гордимся, что с точки зрения механики куклы уникальны — такие работы есть только в московском театре и у нас», — отметила режиссер-постановщик.

Потребность в разработке оригинальной кукольной системы, по словам специалистов, диктовал жанр и необходимость создания эффект социального миража.

Актриса «Петрушки», исполнительница роли Мюд Наталья Верчук рассказала, что к каждой кукле необходимо «индивидуальное привыкание», чтобы научиться работать с ней.

Музыка — отдельный герой повествования

Галина Коптяева также отметила, что спектакль сложен полифонически: «Музыку можно считать отдельным персонажем. За ее «игрой» тоже стоит следить внимательно», — отметила Галина Коптяева.

Высокий уровень подготовки спектакля

Над спектаклем театр работал полтора года. «Как в любой взрослой постановке, которую исполняет кукольный театр, существует риск. Мы уверенны, что спектакль станет резонансным. Аудитория будет совершенно разная по возрасту и интеллектуальному уровню. Кто-то поймет философскую мысль, заложенную автором, а кто-то просто будет следить за действием, — отметила пресс-секретарь театра Юлия Лалаян. — Когда я пишу о постановке, я применяю понятия «театр абсурда», «сюрреализм», «фантасмагория». Это типичные черты для творчества Платонова».

Также сотрудники театра рассказали, что, по мнению литературных критиков, «Шарманка» близка театру кукол, который позволяет передать образы точнее и понятнее, несмотря на то, что сама пьеса была написана для драматического театра.

Возможность увидеть рост сургутского театра

Постановки, рассчитанные на взрослую аудиторию, помогают театру и актерам развиваться. «Недетские спектакли позволяют труппе расти, участвовать в фестивалях. Актеры после подготовки таких спектаклей могут показывать на сцене больше в профессиональном смысле, — пояснила режиссер-постановщик. — Кроме того, нашему театру уже 25 лет. Зритель, который видел постановки еще в детстве, тоже успел вырасти. Почему он должен уходить от нас?».





Отвечая на вопрос о стереотипе, что театр кукол скорее подходит младшей возрастной группе, сотрудники театра объяснили, что кукла — это только художественная форма.

«Зачем в принципе посещают театр? Чтобы почувствовать эмоции, увидеть проблематику, — заявила Галина Коптяева. — Зритель не ожидает увидеть взрослую постановку в кукольном театре, многие удивляются, что через этот вид искусства можно поднимать серьезные темы. Но театру необходимо показывать горожанам, что не обязательно за качественным продуктом ехать в столицу. В Сургуте есть собственный репертуарный театр — кукольный».

Справка: в репертуаре театра «Петрушка» спектакль «Шарманка» стал третьим с ограничением – 16+. Ранее сургутский театр представлял постановки — «451 градус по Фаренгейту» и опыт прочтения пьесы «Король Лир» при дворе царя Гороха.