​Не везучие

Таксисты — люди, которых хаят по делу и без дела каждый день. Один долго ехал, у другого в машине воняет, третий нагрубил, четвертый просто под горячую руку попался. А если машина с шашечками попадает в аварию — все, сто процентов — виновник именно водитель такси.

Не спорю, немалая часть платных извозчиков действительно заслуживают обвинений в свой адрес. Но лишь часть. Я вот за последнюю неделю (а езжу я каждый день) могу припомнить только положительные эмоции от поездок.

Один водитель угостил конфетками. Их — самых разных — у него была целая пиалка в подстаканнике. У меня в кармане тоже нашлось пару штук. Обменялись.

Второй привез в ИКЦ «Старый Сургут». Попросила подождать, пока бегаю по делам, чтобы доехать с ним обратно. Согласился и даже не попросил оплату за совершенную поездку. Меня не было больше десяти минут, и таксист не уехал, хотя мог подумать, что я его обманула. Доплату за ожидание не взял.

Третий вез вечером с кучей пакетов из магазина. Помог погрузить их в машину и дотащить до лифта. Тоже без доплаты, хотя обычно за это просят накинуть 20-30 рублей.

Остальные поездки были обычные.

Получается, не все так плохо с такси в городе, или эти случаи — исключение?