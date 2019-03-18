​Все то же самое, только на свои

Честно-честно, совсем-совсем не собирался ничего об этом писать. Но одна фраза главы города зацепила – и не выветривалась из головы. Исключительно с целью выгнать ее оттуда пришлось клацать по клаве. Итак, Вадим Шувалов со сцены Сургутской филармонии, награждая победителей конкурса «Журналист года – 2018», сказал: «Мы с вами работаем на одной работе».

Смысл такой: все мы любим Сургут и работаем на его благо. Вместе. На одной работе.

Думаю, многие журналисты были польщены.

Вообще, сам конкурс прошел на ура: с размахом, музыкой и задором (это мне уже Лена Курилова в Facebook поведала). В юбилейный, 25-й раз. Говорю безо всякой иронии – рад за победителей, всех участников, не понаслышке знаю, как порой важно для журналистов быть замеченными, отмеченными, по голове поглаженными. В обычной-то жизни все больше подзатыльники прилетают. Ну и повод не вариться в редакциях, пообщаться между собой – тоже очень важен.

Организаторам, короче говоря, респект – а это Сургутская организация Союза журналистов РФ и администрация города. Ну и спонсорам, конечно, на чьи деньги банкет.

И вот тут, средь шумного бала, возникает совсем небольшой такой вопросец. Когда награжденный и поглаженный журналист, которому лично мэр вручил диплом на сцене, столкнется в своей общей с ним работе с какой-нибудь острой темой, что он сделает? Если возникнет производственная необходимость совсем немножечко так встряхнуть какого-нибудь «коллегу» по «одной работе» из мэрии?

Быть на одной работе с мэром – значит проводить в массы его политику, соблюдая при этом субординацию и дресс-код, я так понимаю. Если нет, то это нарушение трудовой дисциплины и выговор с занесением. Да и с моральной стороны: тебе и диплом, и букет, и теплые слова, и на работу «приняли», а ты после всего этого что, тварь неблагодарная?

Или взять предприятия-спонсоров. Если завтра к ним возникнут профессиональные вопросы? Без тени сомнения, волосы по ветру, побежишь их задавать, с «Законом о СМИ» наперевес, дожевывая спонсорский, допустим, жюльен? Фи, скажете вы, как мелко. Это же не взятка какая-нибудь, а от всей души. Зачем хороших людей обижать?

Вот-вот, и я о том же. Хороших людей обижать стремно.

Впрочем, все мы знаем, что в Сургуте не бывает таких острых тем, которые невозможно было бы решить совместно с администрацией города и прочими заинтересованными лицами. Журналисту тут всегда помогут, разъяснят, подскажут, предоставят. А если надо – сами себя выведут на чистую воду, хотя и выводить-то нечего, с таким-то запредельным уровнем взаимного доверия в рамках нечеловеческой заботы о любимом городе.

Даже скучно.

Поэтому перейду сразу к конструктиву: я бы конкурс журналистских талантов проводил силами и средствами самих редакций. Сколько таковых в городе? Десяток точно наберется. Все скидываются в общий котел, в течение года вполне можно насобирать на общий праздник. Модели могут быть самые разные: и равными долями, и за участие в номинации и т.д., это детали. Важно, что себе на праздник журналисты вполне могут собрать честно заработанную денежку.

Лучших выбирает комиссия от всех СМИ или, дабы не плодить интриг и «договорняков», приглашенное авторитетное жюри со стороны, как, кстати, было в этот раз.

Все то же самое, что сейчас, только на свои. Спонсоров тоже можно привлекать – пусть они посоревнуются, кто больше поможет тем, кто в этой помощи действительно нуждается. Детям, старикам, беженцам, брошенным животным. А по результатам получат свой приз – от журналистов. Также можно учредить конкурс на самый открытый департамент мэрии, на самое контактное лицо в бизнес-среде и т.д. И пусть не они вас награждают, а вы – их.

Редакционная свинья-копилка не сильно пострадает, а самоуважения точно прибавится.

Все, помидороулавливатель установил. Можете швырять.