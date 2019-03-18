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​Все то же самое, только на свои

Честно-честно, совсем-совсем не собирался ничего об этом писать. Но одна фраза главы города зацепила – и не выветривалась из головы. Исключительно с целью выгнать ее оттуда пришлось клацать по клаве. Итак, Вадим Шувалов со сцены Сургутской филармонии, награждая победителей конкурса «Журналист года – 2018», сказал: «Мы с вами работаем на одной работе».

Смысл такой: все мы любим Сургут и работаем на его благо. Вместе. На одной работе.

Думаю, многие журналисты были польщены.

Вообще, сам конкурс прошел на ура: с размахом, музыкой и задором (это мне уже Лена Курилова в Facebook поведала). В юбилейный, 25-й раз. Говорю безо всякой иронии – рад за победителей, всех участников, не понаслышке знаю, как порой важно для журналистов быть замеченными, отмеченными, по голове поглаженными. В обычной-то жизни все больше подзатыльники прилетают. Ну и повод не вариться в редакциях, пообщаться между собой – тоже очень важен.

Организаторам, короче говоря, респект – а это Сургутская организация Союза журналистов РФ и администрация города. Ну и спонсорам, конечно, на чьи деньги банкет.

И вот тут, средь шумного бала, возникает совсем небольшой такой вопросец. Когда награжденный и поглаженный журналист, которому лично мэр вручил диплом на сцене, столкнется в своей общей с ним работе с какой-нибудь острой темой, что он сделает? Если возникнет производственная необходимость совсем немножечко так встряхнуть какого-нибудь «коллегу» по «одной работе» из мэрии?

Быть на одной работе с мэром – значит проводить в массы его политику, соблюдая при этом субординацию и дресс-код, я так понимаю. Если нет, то это нарушение трудовой дисциплины и выговор с занесением. Да и с моральной стороны: тебе и диплом, и букет, и теплые слова, и на работу «приняли», а ты после всего этого что, тварь неблагодарная?

Или взять предприятия-спонсоров. Если завтра к ним возникнут профессиональные вопросы? Без тени сомнения, волосы по ветру, побежишь их задавать, с «Законом о СМИ» наперевес, дожевывая спонсорский, допустим, жюльен? Фи, скажете вы, как мелко. Это же не взятка какая-нибудь, а от всей души. Зачем хороших людей обижать?

Вот-вот, и я о том же. Хороших людей обижать стремно.

Впрочем, все мы знаем, что в Сургуте не бывает таких острых тем, которые невозможно было бы решить совместно с администрацией города и прочими заинтересованными лицами. Журналисту тут всегда помогут, разъяснят, подскажут, предоставят. А если надо – сами себя выведут на чистую воду, хотя и выводить-то нечего, с таким-то запредельным уровнем взаимного доверия в рамках нечеловеческой заботы о любимом городе.

Даже скучно.

Поэтому перейду сразу к конструктиву: я бы конкурс журналистских талантов проводил силами и средствами самих редакций. Сколько таковых в городе? Десяток точно наберется. Все скидываются в общий котел, в течение года вполне можно насобирать на общий праздник. Модели могут быть самые разные: и равными долями, и за участие в номинации и т.д., это детали. Важно, что себе на праздник журналисты вполне могут собрать честно заработанную денежку.

Лучших выбирает комиссия от всех СМИ или, дабы не плодить интриг и «договорняков», приглашенное авторитетное жюри со стороны, как, кстати, было в этот раз.

Все то же самое, что сейчас, только на свои. Спонсоров тоже можно привлекать – пусть они посоревнуются, кто больше поможет тем, кто в этой помощи действительно нуждается. Детям, старикам, беженцам, брошенным животным. А по результатам получат свой приз – от журналистов. Также можно учредить конкурс на самый открытый департамент мэрии, на самое контактное лицо в бизнес-среде и т.д. И пусть не они вас награждают, а вы – их.

Редакционная свинья-копилка не сильно пострадает, а самоуважения точно прибавится.

Все, помидороулавливатель установил. Можете швырять.


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Сегодня в 15:51, просмотров: 461, комментариев: 3


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:00
За че швырять-то? Чё б умное написал
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:43
Да, тоже в контакте у Шувалова видел. Аж прослезился от идиллии, как государственный чиновник свободной прессе леща подкидывал. Почти что взятка не борзыми щенками. Последний так сказать оплот волеизъявления граждан рухнул. Теперь все будет по фэншую.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:56
Ну или, СССР возвращается. После перераспределения материальных благ меж гражданами на вершки и корешки.

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