​Парковые детали

Как я писал в прошлых материалах, в парках лучше не использовать яркие, броские цвета. Они, на мой взгляд, здесь неуместны. Более органично смотрятся некрашеные, естественные материалы из дерева, даже потемневшие от времени и осадков. В последнее время такие решения используются и современными дизайнерами. В частности, покупаются и разбираются на доски старинные сараи, амбары, которые затем используются для создания стильных интерьеров.

Когда-то весь Сургут состоял из деревянных домов, и старые фотографии передают атмосферу того времени – гармонию бревенчатых изб и деревянных тротуаров с природной средой. Сегодня это можно увидеть в «Старом Сургуте». Посмотрите сами!

Идею создания такого уголка вынашивал и предлагал реализовать мой дед - Мунарев Петр Александрович. А Якову Семеновичу Черняку удалось реализовать в Сургуте такую прекрасную инициативу – воссоздать уголок, дух старого города.





В парковых пространствах нужно больше использовать элементов из дерева: тротуары, беседки, указатели, вывески и др.

Так, интересные решения применяются в парке «Кедровый Лог». Прекрасно вписываются в природную среду деревянные мостики и ступеньки с коваными перилами. Без гигантомании, очень аккуратно и стильно!

Конечно, не подходит для тех, кто с колясками, велосипедами, но для них должны быть предусмотрены другие маршруты.

Красота!

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