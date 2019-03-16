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​Эпический нарыв​

Наверное, ничего не попишешь. Видимо, в России ли, в Белоруссии, вообще в странах с авторитарными и тоталитарными режимами по-другому нельзя. Не выживешь. Как сохранить себя в циничном мире государственной лжи, круглосуточно льющейся из всех утюгов пропаганды, подкупа, кооптации в декоративные государственные органы и репрессий против немногих несогласных? По «классической схеме принятия неизбежного, разработанной американским психологом Элизабет Кюблет-Росс: отрицание, гнев, торг или сделка, депрессия, принятие». Схеме, приведенной Олегом Владимировым в годичной давности статье, посвященной «мочевой» сочинской Олимпиаде.

Ну, а принятие всей этой дряни как нормы, не оставляет человеку выбора, заставляет меняться, вынуждает как-то объяснять себе и другим творящееся вокруг. Искать причину происходящего в чем-то, что к реальности имеет очень отдаленное отношение. Приходится даже воспарять в заоблачные экзистенциальные выси, оперировать словами вроде «ментальная парадигма», чтобы объяснить, почему у нефтяной столицы России нет денег на приведение в порядок и содержание дворов, а на маломальские изменения облика города приходится побираться по федеральным программам.

И, естественно, не многолетняя сознательная политика несменяемой власти по собиранию государственных доходов в федеральный бюджет и перекладыванию бремени государственных федеральных расходов на местные всему виной. Авторитарная неэффективная власть, на которую народ никак не в состоянии повлиять, и которая заставляет почти 70% дефицитного сургутского бюджета тратить на государственное образование, тут совершенно ни при чем. Все вопросы не к ним, не к властным чинушам. А к кому? Да проще простого. Виноват менталитет. Пресловутый менталитет «людишек», которые у себя в квартире делают дорогой ремонт, а в подъезде мочатся и лампочки воруют.

И тут уж ничего не поделаешь. Только если не пробормотать под нос заклинание: «Нет депрессии! Даешь принятие!» И вот рука сама уже выводит вензеля: «Денег на масштабное преображение общественных пространств все равно нет, а те крохи (мост через Сайму или Кедровый Лог?) вряд ли смогут сдвинуть ментальную парадигму. Поэтому, может, рациональнее остаться в рамках теории малых дел? Начать с себя, с подъезда, со знакомства с соседями, – а соответствующая программа простимулирует такую активность».

С себя... Конечно. Заплатим налоги, социальные сборы с зарплаты, новые тарифы ЖКХ и растущие как на дрожжах цены, оплатим капремонт и вывоз мусора на Луну, повышенный с нового года НДС, попрощаемся с пенсионными накоплениями и, видимо, вообще с пенсией, судя по недавно принятому закону, обязывающему детей содержать своих родителей «предпенсионеров», а потом выйдем во двор, познакомимся с соседями, снова скинемся деньгами и в свободное от работы время сделаем то, что обязаны делать муниципальные службы.

И над нашими спортсменами и их тренерами, которые получают призовые по результатам эпической Универсиады в Красноярске, смеяться нельзя, «принятие» не позволяет. Над нашими достижениями на Универсиаде, которая уже на церемонии открытия оскандалилась подмененными в эфире съемками фейерверка и зажжения огня (опыт-то сочинский с нераскрывающимися кольцами не пропьешь), над медалями, которых наши завоевали больше, чем все остальные участники вместе взятые - можно, а над спортсменами, «их достигнувшими», ни в коем случае. «Они действительно старались и выкладывались, они заслужили и уважение, и почет. Не их вина, что конкуренция была слабой. Все вопросы – не к ним». Конечно, не к ним. Они ж дети малые неразумные. Как никто из них не знал, зачем по несколько раз сдавал подменную мочу перед сочинским позором, так и сегодня не знали, какая будет конкуренция, заявляясь на дворовые посиделки любителей. Они выкладывались так, что на несколько минут отставали от своих лучших результатов, занимали все ступеньки пьедестала вплоть до шестого места. И за то им еще и всеобщее уважение, и почет? Может, как-нибудь обойдутся призовыми деньгами, победными реляциями пропагандистского телевидения и поздравлениями Путина?

А в самом главном Олег Владимиров прав. Разрыв нынче наблюдается, действительно, эпический. Разрыв между реальностью и восприятием ее россиянами. И этот разрыв давно уже превратился в гнойный нарыв, который произрастает в России на месте здравого смысла, логики, морали и нравственности.


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Сегодня в 13:52, просмотров: 184, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 15:05
«…в России ли, в Белоруссии, вообще в странах с авторитарными и тоталитарными режимами по-другому нельзя. Не выживешь». А чё избирательно так, Украину пропустили?

Слышали новость, Крым иск готовит к Украине, за нанесенный ущерб во время оккупации Украиной. Вот щас деньги в Крыму появятся на приведение в порядок и содержание дворов.

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Мнения

​Эпический нарыв​

​Эпический нарыв​
Разрыв нынче наблюдается, действительно, эпический. Разрыв между реальностью и восприятием ее россиянами.
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