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​Как я сходила в фонд капремонта

Муниципалитетам необходимо постоянное представительство, куда можно регулярно обращаться с проблемой

История моей борьбы за 25 рублей началась еще два месяца назад. В январе я получила извещение от Югорского фонда капительного ремонта, в котором привычная сумма в 900 рублей с мелочью увеличилась еще на 1000 и появилась пени — заветные 25 рублей. Рассчитывая, что вышла ошибка или сбой (ведь я оплачиваю сборы ежемесячно, никогда не просрочиваю) не стала отдавать двойной объем и пени.

В феврале ситуация повторилась.

Зашла в личный кабинет на сайте Югорского фонда. Увеличения размером в тысячу рублей там не оказалось, но пени по-прежнему числились на моем счете.

Попыталась дозвониться по указанным на сайте номерам, отправила письма на электронную почту. Но связаться с представителями фонда так и не удалось.

Решила встретиться с представителями лично. Два раза в месяц в Сургуте проходят информационные встречи со специалистами фонда, где они проводят беседы с собственниками. К началу рабочего дня я приехала в пункт по работе с населением. В очереди я оказалась 69. Спустя полчаса медленного течения людей в кабинет поняла, что спешить некуда, можно отлучиться ненадолго. Вернувшись в 15.00 выяснила, что следующим зайдет номер 38, а всего выдано талонов 137. Отчаявшись и пожалев собственное время, я вышла из здания поверженной.

Думала, что стоит куда-нибудь пожаловаться, написать злостную кляузу, но вскоре ко мне пришло осознание бессмысленности этого действия. Оказалось, что не одна я столкнулась с произволом данной организации.

Представитель совета депутатов поселения Солнечный Ирина Кушникова на встрече жителей с главой Сургутского района Андреем Трубецком поделилась с руководителем муниципалитета проблемой — Югорский фонд провел некачественный ремонт дома на Совхозной, 11 в Сайгатина. Кроме того, жителям по неизвестным причинам начисляют долги.

«Теперь дома холодно. Жители мерзнут. Можно ли как-то решить эту проблему?», — спросила главу Ирина Кушникова.

Андрей Трубецкой ответил, как он сам признался, отчаянной просьбой: «Я не знаю кто бог и судья Югорскому фонду, но точно не мы. Обратитесь не муниципалитета, а от совета депутатов и потребуйте, чтобы специалисты приехали в сельское поселение, посмотрели людям в глаза и отчитались о своей работе».

Глава отметил, что не знает муниципалитета, у которого бы сложился конструктивный диалог с Югорским фондом капитального ремонта.

«Мы неоднократно озвучивали свои претензии. Говорили, что как минимум в крупных населенных пунктах должны быть открыты постоянные представительства. Мы просили, чтобы техническое задание на ремонт делали управляющие компании, которые эксплуатирует жилой дом, а не подрядчик фонда», – пояснял Трубецкой.

Ключевая мысль, которую озвучил глава района — он столкнулся с фондом и как обычный житель Сургута. «К сожалению, работа этой структуры вызывает очень много нареканий. До кого угодно можно достучаться, кроме них. На горячую линию можно звонить до бесконечности, — заявил Трубецкой. — Я с ними столкнулся просто как человек. У меня в рассчетке откуда-то взялось 3 200 рублей долга. Я третий месяц не могу решить этот вопрос».

Услышав это, у меня возник логичный вопрос —

если руководитель крупнейшего муниципалитета округа долгое время не может разобраться с возникшим положением, что делать горожанам, не имеющим возможных рычагов давления?

И пока Югорский фонд капитального ремонта находится «вне зоны доступа», людей с вопросами к работе компании становится все больше.


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Сегодня в 17:58, просмотров: 358, комментариев: 6


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
Сегодня в 18:07
Все верно написано. "Подназвание" фонда -"МММ+".под управлением государства.Первооткрывателю -руководителю -Мавроди необходимо премию за рациональное предложение выдать...посмертно.
Сергей Б
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Сегодня в 18:24
Может сначала что-то сделать с руководителем крупнейшего муниципалитета округа, чтобы он начал мочь, а не кивал на депутатов и не прикидывался рядовым гражданином, который тоже страдает. Он пусть тогда в расчетке у себя зарплату как у рядового гражданина нарисует.
Сергей Б
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Сегодня в 19:10
Эх, Анастасия… Лучше бы Маху дала…
Моби
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Сегодня в 19:47
эта мутная контора должна сделать нормальную горячую линию - ни разу в жизни не дозвонился; нормальное приложение - а не убогую страницу со ссылкой на сайт. Тогда не надо будет никаких представительств.
Моби
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Сегодня в 19:49
А трубецкому надо не причитать, а как выбранному народом лицу гневное письмо писать начальничку этой конторки, с требованием в течение 14 дней обеспечить адекватную обратную связь
Сергей Б Моби
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Сегодня в 20:23
Вобщето его никто не выбирал. Его Наталья Владимировна назначила и начальника той конторки тоже.

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