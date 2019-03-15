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​Комфортная пятница

Как говаривал старик Карлсон, продолжаем разговор. Который естественным путем сковырнулся с темы «где начинается и заканчивается комфортная среда нашего человека» на тему ментальных особенностей граждан. Все по фэн-шую – помните профессора Преображенского и разруху, которая начинается в головах, а не в сортирах?

Приведу максимально близкий мне пример. В доме, где я живу, три подъезда. Я обитаю в третьем, который построил для своих работников долевым способом один весьма приличный банк. И граждане в нем живут – в основном, весьма приличные банковские работники не рядовых должностей. Лично я купил свою квартиру у начальника кредитного отдела.

А в двух других подъездах – сборная солянка, как водится.

В нашем подъезде – чистота и порядок, цветочки в кадках на этажах, все здороваются и улыбаются. Зашел недавно в соседний подъезд – испытал культурный шок: лифт и стены расписаны, грязно (хотя одно товарищество собственников, и убирают везде одинаково), запахи и прочие прелести бесхозного помещения.

Два мира – два детства. В одном доме, с одинаковыми потребительскими условиями, одним двором. При этом я бы не сказал, что дело в обеспеченности. И в нашем подъезде далеко не все – богатые граждане, и в соседних обладателей БМВ и «Мерседесов» хватает. Что касается быта буржуйских граждан – вы спросите у обитателей сургутской долины нищих на Киртбая, как там вывоз мусора организовывался, и кто асфальт укладывал.

Вернемся к нашим баранам – значение имеет, на мой взгляд, однородная социальная среда. Если все друг друга знают, примерно в одном месте работают, мыслят примерно одними категориями, то вот вам и клей для поддержания общего порядка. Или беспорядка, ежели такова ментальная установка. Если же соседи разношерстны и разобщены, тут появляются бреши в обе стороны.

В том же «Новине» жилье приобретают граждане примерно одного уровня прежде всего мышления, а потом уже достатка. Они именно за этим туда и переезжают – за общими бытовыми ценностями. Устав от соседей, которые эти ценности не разделяют. Зачастую жертвуя ради этого финансовым благополучием, беря ипотеку, например.

Общество единомышленников сложно разъять. У нас в лифте время от времени появляются надписи – кто-то в гости просочиться, вряд ли свои. В другом подъезде это был бы сигнал к началу развала – одна надпись, другая, жвачка, разбитое зеркало, попытка сжечь лифт… У нас же социальная среда эти происки нивелирует – надписи закрашиваются и рецидивов долго не происходит. До следующих озорных гостей.

Понимаете? К нам сложно влезть со стороны.

Хотя можно. Лакмусовая бумажка – вывоз мусора. Контейнер три раза в неделю увозят за двадцать метров от подъезда, где его удобнее опрокинуть в мусоровоз. И вот в эти недолгие часы отсутствия на месте постоянной дислокации контейнера скапливается небольшая – пакета два-три – кучка мусора. Гражданам лень пройти 20 метров, они тупо оставляют мусор «по месту прописки». Демонстрируя, что, в принципе, если будет некомфортно им лично, то и пофиг на остальных.

Понятно, что если нажим будет чуть сильнее, энтропия продавит. Но, в целом, пока держимся. Чего и вам желаем.

Читайте также блог Анастасии Семихатских о влиянии грязных туалетов на жизнь и поведение россиян.


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Сегодня в 14:10, просмотров: 450, комментариев: 6


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:56
Ну, вы там держитесь.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:42
И что характерно, россияне склонные так сказать к хаосу, зачастую глыбоко патриотичны, с уважухой относятся к лидеру государства и больше всего склонны к призывам наводить порядок силовыми методами.
6xz34e
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Сегодня в 17:43
Есть такое слово в русском языке-воспитание...желательно собственным ОТЛичным (ХОРошим)примером для других!
Сергей Б 6xz34e
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Сегодня в 17:54
Это в основном непатриотичные люди так делают, молча. И слава Богу. Хаос, разруха и патриотичная склонность к террору для наведения порядка, плохие примеры для подражания.
Сергей Б
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Сегодня в 19:07
Ну и в итоге то, куда идем мы с пяточком? Может для начала нормы возведения жилья в городе ввести, чтобы классом не ниже чем тот же Новин. Конкуренция сделает такое жилье более доступным. Может быть. А то к примеру, получается людей из ветхого жилья в неветхие бараки переселяют и откуда им знать про «культуру», если они слаще морковки ничего не видят.

Здесь тоже не все слава Богу. Кто кого обяжет такие нормы вводить. Власть не подконтрольна народу, народ не контролирует власть, хотя и содержит. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Каждый сам по себе. Остается один проверенный способ – террор, террор и еще раз террор. В отношении и тех и других, пока одни «культурные» не останутся. Да, но вот только это проходили уже. Не помогает. Только хуже почему-то становится.
Моби Сергей Б
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Сегодня в 19:56
какие ещё нормы - конкуренция решает.

А то сделай более доступным и свиньи загадят комфортное жилье

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