​Комфортная пятница

Как говаривал старик Карлсон, продолжаем разговор. Который естественным путем сковырнулся с темы «где начинается и заканчивается комфортная среда нашего человека» на тему ментальных особенностей граждан. Все по фэн-шую – помните профессора Преображенского и разруху, которая начинается в головах, а не в сортирах?

Приведу максимально близкий мне пример. В доме, где я живу, три подъезда. Я обитаю в третьем, который построил для своих работников долевым способом один весьма приличный банк. И граждане в нем живут – в основном, весьма приличные банковские работники не рядовых должностей. Лично я купил свою квартиру у начальника кредитного отдела.

А в двух других подъездах – сборная солянка, как водится.

В нашем подъезде – чистота и порядок, цветочки в кадках на этажах, все здороваются и улыбаются. Зашел недавно в соседний подъезд – испытал культурный шок: лифт и стены расписаны, грязно (хотя одно товарищество собственников, и убирают везде одинаково), запахи и прочие прелести бесхозного помещения.

Два мира – два детства. В одном доме, с одинаковыми потребительскими условиями, одним двором. При этом я бы не сказал, что дело в обеспеченности. И в нашем подъезде далеко не все – богатые граждане, и в соседних обладателей БМВ и «Мерседесов» хватает. Что касается быта буржуйских граждан – вы спросите у обитателей сургутской долины нищих на Киртбая, как там вывоз мусора организовывался, и кто асфальт укладывал.

Вернемся к нашим баранам – значение имеет, на мой взгляд, однородная социальная среда. Если все друг друга знают, примерно в одном месте работают, мыслят примерно одними категориями, то вот вам и клей для поддержания общего порядка. Или беспорядка, ежели такова ментальная установка. Если же соседи разношерстны и разобщены, тут появляются бреши в обе стороны.

В том же «Новине» жилье приобретают граждане примерно одного уровня прежде всего мышления, а потом уже достатка. Они именно за этим туда и переезжают – за общими бытовыми ценностями. Устав от соседей, которые эти ценности не разделяют. Зачастую жертвуя ради этого финансовым благополучием, беря ипотеку, например.

Общество единомышленников сложно разъять. У нас в лифте время от времени появляются надписи – кто-то в гости просочиться, вряд ли свои. В другом подъезде это был бы сигнал к началу развала – одна надпись, другая, жвачка, разбитое зеркало, попытка сжечь лифт… У нас же социальная среда эти происки нивелирует – надписи закрашиваются и рецидивов долго не происходит. До следующих озорных гостей.

Понимаете? К нам сложно влезть со стороны.

Хотя можно. Лакмусовая бумажка – вывоз мусора. Контейнер три раза в неделю увозят за двадцать метров от подъезда, где его удобнее опрокинуть в мусоровоз. И вот в эти недолгие часы отсутствия на месте постоянной дислокации контейнера скапливается небольшая – пакета два-три – кучка мусора. Гражданам лень пройти 20 метров, они тупо оставляют мусор «по месту прописки». Демонстрируя, что, в принципе, если будет некомфортно им лично, то и пофиг на остальных.

Понятно, что если нажим будет чуть сильнее, энтропия продавит. Но, в целом, пока держимся. Чего и вам желаем.

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