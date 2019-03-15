Упали на льду и получили травму? Можете получить компенсацию

Если с гражданином произошел несчастный случай, и он, поскользнувшись, упал на дороге или тротуаре, который не был очищен ото льда (не приняты иные разумные меры по содержанию, для обеспечения безопасности), и при этом получил вред здоровью или иной материальный ущерб, то такой ущерб подлежит возмещению с лица, на котором лежит бремя содержания данного тротуара или дороги.

Если дорога или тротуар находятся в муниципальной собственности, то таким лицом является соответствующее структурное подразделение городской администрации — департамент городского хозяйства. Если несчастный случай произошел на придомовой территории, то таким ответственным лицом в большинстве случаев будет управляющая компания (УК, ДЕЗ, ТСЖ, ТСН).

Гражданин при получении вреда здоровью имеет право на получение возмещения утраченного заработка на период лечения; стоимости лечения, не покрытого медицинским страхованием; морального вреда; реабилитации здоровья (уход или санаторное лечение по назначению врача).

Если при падении была испорчена одежда или иное имущество, то такой материальный вред тоже подлежит возмещению.

Так как ответственные организации обычно не выполняют претензионные требования, то разумно будет, не теряя времени, сразу обращаться за взысканием возмещения в суд.

К исковому заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие факт получения вреда в результате падения и подтверждающие размер материального вреда, подлежащего возмещению. Моральный вред оценивается субъективно, и доказывать его получение и размер не нужно.

Доказательствами могут быть: фото/видео, акт о состоянии дорожного покрытия, свидетельские показания, справка из травмпункта (скорой помощи) с указанием обстоятельств и места получения травмы, выписки из медицинской карты, больничный лист, справка из бухгалтерии и размере утраченного заработка, чеки, квитанции понесенных затрат.

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