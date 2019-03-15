​Приехал и полетел: оставить свою машину на время отпуска можно возле сургутского аэропорта

Аэропорт Сургута ежедневно принимает большое количество автомобилей. Кто-то приезжает для того, чтобы проводить или встретить знакомых, а кто-то — чтобы самому отправиться в путешествие. В этом случае машину нужно где-то оставить.

Для этого в сургутской воздушной гавани предусмотрено место временного размещения транспортных средств.

Парковка работает в режиме аэропорта: ежегодно и круглосуточно. На ней ведется видеонаблюдение. Территория огорожена и оборудована шлагбаумом, так что автовладельцы могут быть спокойны за сохранность своих машин.

«Мы редко пользуемся платной парковкой у аэропорта, потому что в основном в Сургуте всегда кто-то остается: либо я, либо жена. Но примерно раз в год мы уезжаем всей семьей в отпуск, и нам спокойнее, что машина стоит не у подъезда, а в безопасном месте, под видеокамерами», — говорит сургутянин Евгений Иванов.

«Мы с молодым человеком живем в Нефтеюганске, до аэропорта ездим на своей машине и оставляем ее на платной парковке. Если улетаем на пару дней, то это выгоднее, чем заказывать такси туда и обратно», — рассказала СИА-ПРЕСС жительница Нефтеюганска, Кристина.

Место временного размещения транспортных средств расположено на привокзальной площади, чтобы добраться до него нужно следовать указателям, которые в итоге приведут к автоматизированной стойке. Нужно приложить к считывателю карточку, которую водитель получил при въезде на территорию аэропорта.

Цена парковки составляет 500 рублей в сутки, без временных ограничений.

«Клиент может установить автомобиль на любое свободное место, обозначенной разметкой. Время нахождения на территории привокзальной площади оплачивается по фактическому времени и не зависит от использования места для временного размещения транспортных средств», — пояснили в пресс-служба сургутского аэропорта.

В случае возникновения проблем с въездом, необходимо обратиться к сотруднику службы авиационной безопасности ОАО «Аэропорт Сургут», который находится на КПП привокзальной площади.