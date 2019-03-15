​Впервые слышу. Хроноп «Отчаянье и любовь»

«Последний недобитый романтик отправляется в путь…» В десятом, юбилейном для «Хронопа» альбоме «последнего» вообще кажется слишком много: «Отчаянье и любовь» рекомендуется лидером группы Вадимом Демидовым как последний альбом русского рока; вроде бы это шутка, но кто знает. Надо сказать, что и броскому слогану, и названию альбом в точности соответствует: здесь, в отличие от предыдущих дисков «Хронопа» «Сейчастье» и «Сезон лирохвоста», снова в полную силу звучит гражданская лирика, которая временами обретает едва ли не эсхатологический смысл.

Так, например, песню «Ну и зря боялась» в интернете провозгласили едва ли не гимном протестного движения, а «Песня о любви и ненависти» перекликается с содержанием романа Демидова #яднаш, который описывал разлад в обществе, произошедший на волне событий на Украине. «Это был период сильных эмоций, много ругани, много деклараций своих взглядов со слюной на губах, — вспоминает автор. — А сегодня все принюхались к новой атмосфере, придышались. Раскол не стал более поверхностным, да и телепропаганда все так же бомбит. Но люди в соцсетях уже не тратят время на бесконечные терки с противоположным лагерем, за четыре года позиции друг друга выучены назубок, кто-то вообще отфрендил всех, кто портит атмосферу, и окружил себя соратниками. Про себя усмехаемся и все терпим».

Этим объяснением Демидов, кстати, делает переход к совершенно новой композиции «Медуза», которая была записана и попала в уже готовый к выходу альбом в самый последний момент. Как ни странно, но именно в ней первая часть названия диска раскрывается наиболее глубоко — так что «Отчаянье и любовь» без нее воспринимался бы неполным. «Кажется, это Артем Троицкий как-то заметил, что наше небо сейчас занято чёрной медузой, и никак не распогодится. Этот образ меня настолько поразил своей точностью, что я долго не мог от него отделаться, в итоге он попал в песню. Черная медуза висит и как будто гипнотизирует нас. Глядя на нее, мы застыли в какой-то пассивности, в слабости», — прокомментировал Демидов смысл этой песни.

Впрочем, не следует погружаться в пессимизм «Отчаянья», поскольку есть и вторая сторона альбома: за «любовь» здесь отвечают красивейшие баллады, в которых, однако, достаточно глубины для того, чтобы не считаться формальностью, необходимой только для противопоставления «гражданской» части новой программы. Так, в «Хочешь со мной» звучит традиционный уже для «Хронопа» мотив ухода или, как говорит автор, побега; вторая важная для Демидова тема — возвращение — достаточно нестандартно подана в «Августе», зарисовке о сексе по дружбе; даже «Докури до фильтра» — история о расставании — звучит нежно и деликатно. Таким, собственно, и стал диск «Отчаянье и любовь» — парадоксальным образом драматичный, даже нервный, но обходящийся без крикливых лозунгов и надрыва. К своему последнему альбому русский рок определенно набрался мудрости.