Когда приведут в порядок остановочный павильон с банкоматом Сбербанка возле Преображенского храма? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

В реакцию СИА-ПРЕСС сургутянка Амина Т. прислала фотографию остановочного павильона Сбербанка напротив Преображенского храма. «За внешним состоянием остановки никто не следит: все ржавое, отвалились куски обшивки», — подписала снимок читательница.

В пресс-службе Сбербанка на вопрос корреспондента СИА-ПРЕСС ответили, что остановочный павильон в данный момент из-за погодных условий отремонтировать нельзя, поэтому работы поведут этим летом: «Остановочный комплекс Сбербанка на улице Мелик-Каримова включен в план ремонта на текущий год. В связи с тем, что по технологии производить покрасочные работы необходимо при соответствующих погодных условиях, ремонт фасада будет произведен в теплое время года».

Владельцы остановочных павильонов, согласно договору аренды участка, должны содержать их в надлежащем состоянии (аналогичные требования предъявляются и к муниципальным остановкам). Ежедневно очищать посадочную площадку, пассажирский тамбур, урны и прилегающую к павильону территорию от снега и мусора, посыпать противогололедными материалами. Два раза в месяц должна проводиться очистка крыши от снега, а летом — ежемесячная мойка стен и пассажирского тамбура. Раз в год — покраска павильона и пассажирского тамбура, если краска потускнеет или обвалится. В случае нарушений чиновники могут применить штрафные санкции, вплоть до расторжения договора аренды.

Для справки: Остановочные павильоны с банкоматами Сбербанка появились на улицах Сургута более пяти лет назад.

Сообщить о нарушениях содержания остановок в городе можно по телефонам контролирующих организаций: 26-87-11, 26-87-13, 26-87-52 — МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»; 52-45-19, 52-45-04, 52-45-16 — департамент городского хозяйства, или на портал «Твой Сургут»

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