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Смыто в унитаз

Снисхождение россиян к отсутствию «туалетной культуры» нещадно тормозит устранение этой вековой, зловонной проблемы

Фото: fishki.net
Фото: fishki.net

Позвонил в редакцию сургутянин, представился Александром и пенсионером. По голосу — человек серьезный, кокетничать не привык. Мужчина очень сдержанно поинтересовался, куда попал и, убедившись, что попал, куда надо, кратко рассказал историю своего похода в сургутскую поликлинику №2. Вернее, в ее туалет:

«Представляете? Там элементарно нет туалетной бумаги. Я пошел возмущаться в приемную, а сотрудница мне сказала «по секрету», что и в служебном туалете бумаги никогда не бывает».

Александр не просил меня разобраться в проблеме или же возыметь влияние на руководство медучреждения. Просто поставил перед фактом, попрощался и положил трубку.С одной стороны — заурядная ситуация. С другой — портал в самые глубины российской реальности. Ведь никудышные туалеты, окружающие россиян с самого детства — вещь всем до боли знакомая. Я бы даже сказала — общенародная. Как «рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» и запах хлорки после уборки в подъезде.

С детсадами проблем вроде нет. Там либо маленькие белые горшочки с нарисованной ягодкой, либо миниатюрные белые унитазы. Все цивильно и мило.

Но переступая порог школы, любой ребенок, родившийся в России, попадает в совсем другую туалетную среду. Я училась в школе, где вместо обычных унитазов были установлены напольные. Они всегда были грязными, мокрыми, от них дурно пахло, слив почти никогда не работал. Но можно было простить все это. Простить даже отсутствие бумаги. Но только не полное отсутствие уединения.

Никаких кабинок или хотя бы перегородок. Просто три дырки в полу на расстоянии полуметра друг от друга. Я не знаю, о чем думали люди, которые проектировали туалеты в этих старых советских школах. Наверное, о том, что вокруг социализм, и все должно быть общим, открытым. Даже справление нужды.

Да, сейчас с этим борются. Но до сих пор в некоторых сургутских школах сохраняются позорные туалетные комнаты. Это подтвердилось во время сентябрьского интервью с Анной Томазовой: «В этом [2018-м] году четыре образовательные организации были включены [в программу ремонта] с ремонтом санузлов в том числе. Да, далеко не во всех учреждениях этот вопрос окончательно решен, это происходит поэтапно».

Поэтапно? Хорошо. Но я искренне не понимаю, сколько еще десятилетий с этим можно тянуть.

Потом — университет. Я училась в трех. СурГПУ в плане этой деликатной туалетной темы был лучшим. И это не столько мое мнение, сколько слова главного редактора журнала «Педагогика» РАН Руслана Бозиева: «Я много езжу по стране. И, простите, всегда в первую очередь захожу посмотреть туалеты в университетах. И я могу сказать, что в СурГПУ туалет чище, чем аудитории многих российских вузов. А ведь то, в какой обстановке растет будущий учитель, — это то, с чем он пойдет в школу. Потому что если учитель воспитывается в свинарнике, он и в школе сделает свинарник».

В принципе, эти слова применимы ко всему обществу в целом. И не только к российскому.

Были еще два петербургских вуза. В СПбГУ «имидж» кое-как поддерживался. А вот во втором туалет приходилось обходить за версту. У меня есть подозрение, что за два года моей учебы его не помыли ни разу. И ни разу не проветрили. Мне до сих пор кажется, что дизентерию там можно было заработать, просто вдохнув поглубже.

Ну, и мое любимое — окна в кабинках, выходящие во двор или прямо на соседние аудитории. Где-то стекла заботливо заклеивали газетками, где-то даже вешали жалюзи. Но газетки срывали, а жалюзи ломались. И в итоге поход в туалет превращал любого студента в участника ток-шоу «Окна» с Дмитрием Нагиевым.

И так повсеместно: в школах, вузах и ссузах, в офисах, аэропортах, на вокзалах, в поездах, торговых центрах и на остановочных пунктах на трассе. Незакрывающиеся двери, отсутствие туалетной бумаги, ершиков, нерабочие кнопки смыва и грязь-грязь-грязь…

О нет, я не пытаюсь сказать, что у нас вообще нет опрятных общественных туалетов (те же рестораны да кафешки постоянно радуют чистотой). Просто их недостаточно. И народное снисхождение к отсутствию «туалетной культуры» нещадно тормозит устранение этой вековой, зловонной проблемы.

И получается, что Россия может сколько угодно величать себя могучей сверхдержавой, но россиянам при этом ни зад на унитаз не посадить, ни подтереться.


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Сегодня в 16:55, просмотров: 98, комментариев: 2


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 17:06
Коран велит подтираться тремя камнями
Моби
не нравится
Сегодня в 17:14
надо в департаменте образования снять дверь в кабинке, оторвать стульчак и забрать бумагу. Вернуть всё на место только после того, как во всех школах сделают.

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