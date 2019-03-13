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​Большой рейтинг СИА-ПРЕСС. Топ-10 самых дорогих квартир, выставленных на продажу в Сургуте — 2019 // ФОТО

Прошел год после публикации нашего первого рейтинга самых дорогих квартир, выставленных на продажу в Сургуте.

Что изменилось за это время? Корреспондент ИА СИА-ПРЕСС на основе данных с портала avito.ru составил топ-10 самых дорогих квартир в продаже в Сургуте в 2019 году.

10 место. 3-к квартира за 17,5 млн рублей

На Энергетиков, 10, срочно продается «шикарная, с хорошим качественным ремонтом и мебелью двухуровневая квартира» (300.6 м²).

Продавец сообщает немного подробностей: панорамный вид на город, огромная кухня-гостиная, сауна и три санузла.

9 место. 5-к квартира за 17,6 млн рублей

Двухэтажная квартира 240 м² на 4 этаже дома по Чехова, 1. По данным продавца, в ней «выполнен качественный хороший ремонт, при продаже остается практически все необходимое для проживания. На первом этаже расположена кухня, холл с санузлом, две комнаты, кладовая. Перемещаясь на второй этаж по высокой, красивой, деревянной лестнице, вы попадаете в комнату просторную с дизайнерским ремонтом. Огромная ванная комната, личный кабинет или студия, в которой можно заниматься работой или любимым творчеством».

Продавец отмечает, что возможен обмен на двух- или трехкомнатную квартиру с доплатой, либо «на коммерцию».

Кстати, это жилье в прошлом году также попало в наш рейтинг. Тогда оно стоило дороже — 18 млн рублей, и заняло 7 место.

8 место. 6-к квартира за 18 млн рублей

Двухуровневая квартира 200 м² на 4 этаже на Рабочей, 41. Жилье продается с капитальным ремонтом и мебелью, «в новом кирпичном доме, в хорошем районе».

7 место. 5-к квартира за 18,8 млн рублей

Трехуровневая квартира 188 м² на четвертом этаже дома № 41 по улице Рабочая.

«Дом повышенной комфортности», в квартире выполнен капитальный ремонт, два санузла, сауна. Продавец отмечает, что «в гаражном комплексе на Юности, 8, имеются два гаража».

6 место. 6-к квартира за 18,9 млн рублей

Еще одна трехуровневая квартира 188.1 м² на 4 этаже на Рабочей, 41.

Жилье продается в срочном порядке. В квартире паркетные полы (дуб), дубовая лестница, итальянское освещение, «раздвижные двери кухня-зал», встроенный пылесос. Два балкона (теплый и холодный), две гардеробные комнаты, сауна и ванна с джакузи и так далее. Есть оборудованный гараж на Юности, 8.

5 место. 3-к квартира за 19 999 990 рублей


«Шикарная 3-комнатная квартира (пентхаус) для семьи» 181 м² на Университетской, 11.

Описание продавца: «Дизайнерский дорогой ремонт … полностью упакована для проживания … шикарный вид на Сайму и Храм Георгия Победоносца … во дворе детская площадка … консьерж. В квартире очень много естественного света, панорамные окна… три санузла, оснащены ванной, душевой кабиной, три гардеробных, терраса с мангальной зоной и сигарной комнатой».

4 место. 5-к квартира за 23 млн рублей

Квартира 202 м² на пятом этаже по улице Сибирская, 11А.

Продавец отмечает, что в квартире сделан ремонт. Кухня-гостиная, четыре спальни, два санузла, гардеробная. «При продаже частично остается мебель».



3 место. 6-к квартира за 35 млн рублей

Квартира «с дизайнерским ремонтом и итальянской мебелью» площадью 260 м² находится на пятом этаже по адресу Восход, 2.

В ней три санузла, две детские, кабинет, спальня с гардеробной, гостиная с камином, кухня с кладовкой, четыре балкона. «Система кондиционирования во всей квартире, сигнализация, видеонаблюдение. Теплый гараж». По информации от продавца, возможна продажа без мебели, тогда стоимость будет ниже, но не указано, насколько.

2 место. 5-к квартира за 40 млн рублей

«Пентхаус в элитном доме с великолепным видом на окрестности Сургута» (500 м²) продается по адресу Университетская, 9. Продавец также рассматривает возможность обмена.

Описание продавца: «теплые полы, внутрипольные радиаторы, разводка электрики, сантехнические работы, подготовка к индивидуальному отоплению, замена всех окон на качественное панорамное остекление триплекс с конструкцией из алюминиевого профиля ALUTECH (закаленные, энергосберегающие с термическим тестированием), произведена стяжка пола, выровнены стены».

1 место. 5-к квартира за 50 млн рублей

Самая дорогая квартира, а точнее — трехуровневый пентхаус (585 м²), продается на Университетской, 9.

Продавец сообщает, что это «шикарный пентхаус для ценителей комфорта и престижа». Жилье в вистовой отделке, но «есть дорогой и эксклюзивный дизайнерский проект». Идут строительные работы по проекту.

Кстати, эта квартира в прошлом году также была в лидерах (второе место) среди самого дорогого продаваемого жилья. Правда тогда она стоила почти вдвое дешевле — 28 млн рублей.

Фото: avito.ru


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Сегодня в 16:34, просмотров: 29, комментариев: 0


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​Большой рейтинг СИА-ПРЕСС. Топ-10 самых дорогих квартир, выставленных на продажу в Сургуте — 2019 // ФОТО

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