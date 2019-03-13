​Utair купила самолеты, которые начали падать

Росавиация выразила беспокойство относительно нового самолета Boeing 737-8 MAX, который 10 марта потерпел второе крушение за последние полгода. Инцидент произошел с лайнером «Ethiopian Airlines», погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Сейчас в России летает всего два таких самолета (АК «Глобус»), но вскоре они поступят в парк UTair и «Уральских авиалиний».

Эксплуатацию Boeing 737-8 MAX уже приостановили в Австралии, Сингапуре, Индонезии, Великобритании, Китае и других государствах. Росавиация пока направила запросы в представительство компании Boeing в России и Федеральное управление гражданской авиации США , касающиеся рекомендаций по дальнейшему обеспечению безопасности полетов на этом лайнере, но об отказе от использования воздушного судна речь пока не идет.

По сообщению «Ведомостей», авиакомпания UTair еще в прошлом году заказала 30 самолетов Boeing 737 MAX. Поставка первых двух машин запланирована на апрель 2019 года. Завершение обновления флота планировалось к 2025 году. Начнет ли авиакомпания эксплуатировать воздушные суда этого типа сразу после первых поставок или дождется результатов расследования, на данный момент неизвестно. ИА СИА-ПРЕСС направило соответствующий запрос в пресс-службу Utair.

По мнению генерального директора Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергея Мельниченко, до завершения расследования причин обеих авиакатастроф делать какие-то выводы о Boeing 737 MAX рано, но приостановить полеты стоило бы самому производителю.

«Сегодня все авиакомпании следят за расследованием двух очень похожих катастроф. Ни одна из них не хочет попадать в список компаний, в которых были катастрофы. Это прямой удар по имиджу. Но, я считаю, что именно Boeing должен был запретить полеты до выяснения причин еще после первой катастрофы в Индонезии. Этого не было сделано, произошла вторая катастрофа», — отмечает эксперт в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС.

Мельниченко полагает, что ни международные организации, ни Росавиация не будут вмешиваться в хозяйственную деятельность авиакомпаний и давать рекомендации по приобретению воздушных судов этого типа: «Будет решать руководство авиакомпаний в соответствии с теми планами, которое оно для себя строит. Я не хочу комментировать экономические процессы, но, на мой взгляд, возможная потеря воздушного судна будет стоить намного больше даже потери уже затраченных средств или расторжения уже достигнутых предварительных договоренностей».

Что касается пассажиров, сегодня у них нет выбора, на каком типе воздушного судне лететь. Обычно об этом узнают непосредственно при регистрации. «Мы можем отказаться от полета, но с потерей билета. Я уверен, что у большинства наших сограждан финансовый вопрос всегда в большем приоритете, чем вопрос безопасности. Полетел бы я на Boeing 737 MAX? Я бы дождался результатов расследования», — замечает Сергей Мельниченко.

В настоящее время 59 авиакомпаний в мире эксплуатируют 387 самолетов Boeing 737 MAX.