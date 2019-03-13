16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​Utair купила самолеты, которые начали падать

Авиаэксперт: Полетел бы я на Boeing 737 MAX? Я бы дождался результатов расследования

Фото: boeing.com
Фото: boeing.com

Росавиация выразила беспокойство относительно нового самолета Boeing 737-8 MAX, который 10 марта потерпел второе крушение за последние полгода. Инцидент произошел с лайнером «Ethiopian Airlines», погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Сейчас в России летает всего два таких самолета (АК «Глобус»), но вскоре они поступят в парк UTair и «Уральских авиалиний».

Эксплуатацию Boeing 737-8 MAX уже приостановили в Австралии, Сингапуре, Индонезии, Великобритании, Китае и других государствах. Росавиация пока направила запросы в представительство компании Boeing в России и Федеральное управление гражданской авиации США , касающиеся рекомендаций по дальнейшему обеспечению безопасности полетов на этом лайнере, но об отказе от использования воздушного судна речь пока не идет.

По сообщению «Ведомостей», авиакомпания UTair еще в прошлом году заказала 30 самолетов Boeing 737 MAX. Поставка первых двух машин запланирована на апрель 2019 года. Завершение обновления флота планировалось к 2025 году. Начнет ли авиакомпания эксплуатировать воздушные суда этого типа сразу после первых поставок или дождется результатов расследования, на данный момент неизвестно. ИА СИА-ПРЕСС направило соответствующий запрос в пресс-службу Utair.

По мнению генерального директора Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергея Мельниченко, до завершения расследования причин обеих авиакатастроф делать какие-то выводы о Boeing 737 MAX рано, но приостановить полеты стоило бы самому производителю.

«Сегодня все авиакомпании следят за расследованием двух очень похожих катастроф. Ни одна из них не хочет попадать в список компаний, в которых были катастрофы. Это прямой удар по имиджу. Но, я считаю, что именно Boeing должен был запретить полеты до выяснения причин еще после первой катастрофы в Индонезии. Этого не было сделано, произошла вторая катастрофа», — отмечает эксперт в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС.

Мельниченко полагает, что ни международные организации, ни Росавиация не будут вмешиваться в хозяйственную деятельность авиакомпаний и давать рекомендации по приобретению воздушных судов этого типа: «Будет решать руководство авиакомпаний в соответствии с теми планами, которое оно для себя строит. Я не хочу комментировать экономические процессы, но, на мой взгляд, возможная потеря воздушного судна будет стоить намного больше даже потери уже затраченных средств или расторжения уже достигнутых предварительных договоренностей».

Что касается пассажиров, сегодня у них нет выбора, на каком типе воздушного судне лететь. Обычно об этом узнают непосредственно при регистрации. «Мы можем отказаться от полета, но с потерей билета. Я уверен, что у большинства наших сограждан финансовый вопрос всегда в большем приоритете, чем вопрос безопасности. Полетел бы я на Boeing 737 MAX? Я бы дождался результатов расследования», — замечает Сергей Мельниченко.

В настоящее время 59 авиакомпаний в мире эксплуатируют 387 самолетов Boeing 737 MAX.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 08:53, просмотров: 898, комментариев: 6


QR код
Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 10:08
«Utair купила самолеты, которые начали падать» - какой шикарный заголовок! Ютейру они еще не пришли, но уже начали падать. конкретно ютейровские борта падают или этой модели?
йося
не нравится
Сегодня в 11:08
«Utair КУПИЛА самолеты, которые начали падать» - фейк ньюс или как журналисты врут,
P/s купил это когда фактически владеешь и имеешь возможность пользовать
Редакция СИА-ПРЕСС йося
не нравится
Сегодня в 11:14
А у нас один из журналистов купил компьютерное кресло, заплатил за него деньги и ждал доставки больше месяца. Он, получается, его все это время "не купил"?
йося
не нравится
Сегодня в 11:28
получается что да, обязательство не исполнено, значит сделка не завершена, что касается публичного заявления "КУПИЛА" у обывателя это вызывает однозначную реакцию и он не будет разбираться это В 737 МАХ или 373 ШМАХ или еще какой, я далеко не фанат ютейра, но зафиг жути то нагонять,
но в любом случае спасибо за дискуссию, думал что просто мочканете пост
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:55
Вот эти боинги они же не в первый раз пикируют. И от них уже давно избавляться стали по сниженным ценам. Вот Utair наверное и решил сэкономить. Остается внимательно смотреть куда садишься, чтобы не спикировать тоже.
6xz34e
не нравится
Сегодня в 17:06
Раньше учитель сам принимал экзамен у ученика,а сейчас знания оценивает "компик",хотя учитель точнее оценит знания своего ученика.В самолете нового образца.управляет "компик",а должен летчик,а в помощь -новые технологии. Т.е. автоматика одно выполняет,а человек -другое.И,к сожалению,это стоит жизни.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Большой рейтинг СИА-ПРЕСС. Топ-10 самых дорогих квартир, выставленных на продажу в Сургуте — 2019 // ФОТО

​Большой рейтинг СИА-ПРЕСС. Топ-10 самых дорогих квартир, выставленных на продажу в Сургуте — 2019 // ФОТО
Лилия Сулейманова Сегодня в 16:34
33 0
​Utair купила самолеты, которые начали падать

​Utair купила самолеты, которые начали падать
Авиаэксперт: Полетел бы я на Boeing 737 MAX? Я бы дождался результатов расследования
Ева Рудион Сегодня в 08:53
897 6
В Сургуте​ кто-то умер от свиного гриппа?

В Сургуте​ кто-то умер от свиного гриппа?
Федеральные СМИ сообщают, что в городе зафиксировано два случая смерти от вируса
Анастасия Якупова 12 марта в 17:30
732 2
Владимир Сысоев: «Наши решения будут направлены на всю тюменскую матрешку»

Владимир Сысоев: «Наши решения будут направлены на всю тюменскую матрешку»
Владимир Сысоев, заместитель губернатора Тюменской области 12 марта в 15:34
567 1
​Кто должен оплатить имеющийся долг за коммуналку после продажи квартиры?

​Кто должен оплатить имеющийся долг за коммуналку после продажи квартиры?
Специалист прокуратуры Сургута отвечает на часто задаваемые вопросы горожан
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 12 марта в 13:40
701 2
​Дмитрий Ефимов: «На языке танца можно общаться даже с инопланетянами»

​Дмитрий Ефимов: «На языке танца можно общаться даже с инопланетянами»
Художественный руководитель театра танца «Европа» — о гениальности «Парфюмера», непрофессионалах в искусстве и вдохновении от Гая Ричи
Анна Холуянова 11 марта в 15:56
850 0
Олег Владимиров

​Эпический разрыв
Итоги зимней Универсиады в Красноярске вместо чувства законной гордости вызывают у многих иронию и сарказм – россияне слегка перестарались, кратно превзойдя соперников по завоеванным медалям.
Олег Владимиров 11 марта в 15:32
1431 14
Может ли УК отключить электричество за долги по коммуналке без предупреждения? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Может ли УК отключить электричество за долги по коммуналке без предупреждения? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 11 марта в 11:51
469 0
Олег Владимиров

​Несовершенство как двигатель прогресса
Жизнь в Сургуте не остановилась, все идет своим чередом: эвакуируют очередной торговый центр, задерживают террористов, ловят голого мужика в детском саду, люди попадают в ДТП
Олег Владимиров 08 марта в 16:31
1978 7
Пусть наступившая весна подарит вам прекрасное настроение, радость и счастье

Пусть наступившая весна подарит вам прекрасное настроение, радость и счастье
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 08 марта в 10:18
1299 1
​Только в женщине способно биться два сердца…

​Только в женщине способно биться два сердца…
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры 08 марта в 10:14
1154 1
Только вам, женщинам, удается растить детей, беречь семейный очаг, состояться в профессии, делая всё с полной отдачей и огромной любовью

Только вам, женщинам, удается растить детей, беречь семейный очаг, состояться в профессии, делая всё с полной отдачей и огромной любовью
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 08 марта в 10:11
892 0
Спасибо вам за ваше терпение! За то, что вы делаете мир добрым и прекрасным

Спасибо вам за ваше терпение! За то, что вы делаете мир добрым и прекрасным
Яков Черняк, директор Сургутской филармонии, заслуженный работник культуры РСФСР  08 марта в 10:07
695 0
Позвольте искренне поблагодарить вас за все, что вы делаете для родного края, за вашу самоотверженность, преданность делу и трудолюбие

Позвольте искренне поблагодарить вас за все, что вы делаете для родного края, за вашу самоотверженность, преданность делу и трудолюбие
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 08 марта в 09:44
674 0
Этот праздник отмечается именно тогда, когда природа просыпается, когда в воздухе царит особая атмосфера

Этот праздник отмечается именно тогда, когда природа просыпается, когда в воздухе царит особая атмосфера
Надежда Красноярова, председатель думы города Сургута 08 марта в 09:38
916 4
Председатель Думы Сургутского района осмотрел объекты в Русскинской перед их ремонтом

Председатель Думы Сургутского района осмотрел объекты в Русскинской перед их ремонтом
Иван Назаров 07 марта в 14:35
567 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика