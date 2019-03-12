В Сургуте​ кто-то умер от свиного гриппа?

За последние двое суток в федеральной повестке появились две новости о случаях смерти от свиного гриппа в Сургуте. Специалисты Сургутской окружной клинической больницы рассказали информационному агентству СИА-ПРЕСС, так ли это.

Мужчина умер от свиного гриппа?

В воскресенье, 10 марта, в сети появилась информация о том, что в Сургуте мужчина скончался от свиного гриппа. Первоисточником новости был telegram-канал Mash. Главный врач Сургутской ОКБ Галина Шестакова опровергла данные издания. «Информация о смерти мужчины от разновидности свиного гриппа в реанимации нашей больницы 06.03, опубликованная сегодня в ряде интернет-СМИ, не соответствует действительности и не подтверждается учреждением», — заявила главврач.

Женщина умерла от свиного гриппа?

В понедельник, 11 марта, Mash уже сообщил, что 49-летняя пациентка сургутской больницы умерла от свиного гриппа. Информация снова оказалась фейком. «От свиного гриппа у нас никто не умирал», — пояснили специалисты больницы корреспонденту СИА-ПРЕСС.

Также врачи отметили, что похожий летальный исход был зафиксирован в СОКБ 10 марта. Но его причиной стало тяжелое заболевание бактериальной этиологии.

«В текущий момент для подтверждения диагноза проводится ряд дополнительных морфологических и лабораторных исследований секционного материала. После получения заключений будет установлен окончательный диагноз», — добавили сотрудники лечебного учреждения корреспонденту СИА-ПРЕСС, пояснив, что со свиным гриппом данный случай никак не связан.

В последнее время в Сургуте кто-то умирал от свиного гриппа?

Информацию о заболеваемости горожан свиным гриппом и летальных исходах, вызванных вирусом, на момент публикации материала выяснить не удалось. После получения данных мы опубликуем их на siapress.ru.

Кстати, свиной грипп или H1N1 — самый распространенный после гонконгского штамм гриппа в России в последние годы.