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​Комфортный четверг

Недавно я вскользь прошелся по программе «Комфортная городская среда», реализуемой в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Кто там в чьих рамках – не столь уж важно, важно, что деньги федеральные и эти деньги не так давно было решено больше не тратить на благоустройство дворов, сконцентрировавшись на общественных пространствах.

Я, признаться, сходу включил скептика – где же еще сконцентрирован комфорт городской среды, как не во дворах? Это же исходная точка! Если в городе убитые дворы, никакие общественные пространства его не спасут! А потом почесал в затылке и вынужден признать, что есть как минимум альтернативная точка зрения.

Все дело в ментальности.

Можно идеально вылизать все дворы, разбить там газоны, соорудить передовые детские площадки, обустроить паркинг, понаставить беседок и высадить фруктовый сад – через полгода с высокой долей вероятности придется разгребать руины. И какой-нибудь дядя Вася, выкручивая последнюю лампочку в подъезде, будет недовольно ворчать под нос на тему «какой двор про...фукали».

Потому что для нас граница своей территории проходит ровно по входной двери в квартиру. Меня всегда поражал этот контраст: типично-убогий, заставленный вдоль и поперек машинами двор плавно переходит в убитый, разрисованный и местами сгоревший подъезд с набором характерных запахов, но за крепкой стальной дверью открывается портал в иной мир, блистающий чистотой и евроремонтом.

И все привыкли. Потому что тут – мое, а там, за дверью – ничье. Безвластие, безвременье и бездуховность, в которых виновато ЖКХ, соседи, мэрия и Путин лично.

Так, собственно, и живем. Поэтому так сложно заставить всех ездить во дворе в одном направлении, а не как вздумается. Поэтому редкая птица донесет мусор до середины контейнера. Поэтому приходят в негодность детские площадки, сооруженные по той же программе «Комфортная городская среда», и депутаты разводят руками в отсутствии механизма для их восстановления (это отдельная история – про механизмы).

Менталитет, выращенный с советских времен: общее – значит ничье. Выжженное поле. Во многом именно так наши города и выглядят. Продолжать заниматься дворами в таких исходных ментальных условиях – это стрельба из пушек по воробьям в чистом виде. Как поливать песок в пустыне.

Если же взяться за общественные пространствам, вывести благоустройство на общее обозрение, масштабировать контраст – глядишь, и мировоззрение начнет потихоньку видоизменятся, и во дворах станет больше порядка. Затем люди и вовсе научаться кооперироваться, и не просто не гадить, а делать для собственного дворового пространства что-то полезное. Тыкать палкой соответствующие службы, мэрию – но не в том плане, что давайте, сделайте нам красиво. А в том, что вот вам проект, вот софинансирование, извольте подключиться.

На практике, правда, денег на масштабное преображение общественных пространств все равно нет, а те крохи (мост через Сайму или Кедровый Лог?) вряд ли смогут сдвинуть ментальную парадигму. Тем более, что соображения личного комфорта (мне так удобнее парковаться, удобнее ходить через газон и т.д.) все еще очень далеки от норм комфорта общественного и, соответственно, вполне себе распространяются и на общественные территории.

Поэтому, может, рациональнее остаться в рамках теории малых дел? Начать с себя, с подъезда, со знакомства с соседями, – а соответствующая программа простимулирует такую активность. Один двор преобразиться, другой – соседи начнут интересоваться, задавать вопросы. Зависть – это ведь плохое чувство если только не стараться самому стать лучше.

А вы как считаете, что тут может сработать?

Читайте предыдущий блог Олега Владимирова об Универсиаде в Красноярске.


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Сегодня в 16:50, просмотров: 437, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
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Сегодня в 19:10
Ахаха, Сиа уже в открытую то хвалит как в югре/сургуте шоколадно, то чинушьими словами говорит, что народ какой-то не тот, начните с себя и т.п.

Чиновникам не на народ надо пенять ( да, свиней много, но приучать надо), а наводить порядок и наказывать за его нарушение. А этого не делается.

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