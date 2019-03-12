Владимир Сысоев: «Наши решения будут направлены на всю тюменскую матрешку»

Во вторник, 12 марта, стало известно, что депутат Госдумы Владимир Сысоев (ЛДПР), представляющий Югру, назначен заместителем губернатора Тюменской области. Корреспондент СИА-ПРЕСС спросил нового вице-губернатора о причинах смены места работы.

Мне последовало интересное предложение, которое дает возможность помочь родному тюменскому региону. Цели заявлены амбициозные, буду выполнять задачи, поставленные президентом и губернатором. Сфера у меня будет достаточно емкая: экономика, занятость, рабочие места, информатизация, национальные проекты. Для начала познакомлюсь с теми проектами, которые действуют в области. А потом уже буду вносить какие-то коррективы. Программа «Сотрудничество» не входит в мои должностные обязанности, но экономические вопросы, которыми я занимаюсь, предполагают мониторинг всех областных программ.

Я надеюсь, что багаж знаний и опыта, накопленный мною, позволит привнести что-то новое в регион. Подводя итог своей депутатской работы, должен сказать, что есть вопросы, которые мне удалось решить, а есть, которые не удалось. Я надеюсь, что мои коллеги, оставшиеся работать в Госдуме, уделят больше внимания развитию регионов, потом что именно так можно обеспечить экономический рост и увеличение доходов населения.

Мы должны понимать, что для тюменской области важно развитие всей тюменской матрешки. Все наши решения будут направлены и на весь большой тюменский регион. Не должно быть бедных и обездоленных. Это должен понимать любой человек, который выбирает для себя государственную службу.